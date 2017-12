Rok 2017 dal Európskej únii čas na vydýchnutie a snáď aj krok vpred, tvrdí Cséfalvayová

"Voľby vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku nepriniesli pokračovanie trendu Brexitu a amerických prezidentských volieb, ktorý by bol, ak by pokračoval naprieč ďalšími štátmi, pre Európsku úniu a hlavne pre nás v jej východnej časti geopolitickou katastrofou. Naopak protieurópske smerovania voliči aspoň načas zastavili, aj keď so zdvihnutým prstom. EÚ dostala čas na konsolidáciu, vydýchnutie a snáď aj na zotavenie,“ povedala.

Cséfalvayová je rada, že optimistickejšie správy podporujú aj čerstvé čísla z Eurobarometra z konca decembra. „Podľa väčšiny Európanov je stav hospodárstva dobrý, podpora eura je na najvyššej úrovni od roku 2004, teda za celé desaťročie, a konečne optimizmus u občanov EÚ prevažuje nad pesimizmom. Je skvelé, že podľa tohto prieskumu podiel Európanov, ktorý majú na Úniu negatívny názor, zostáva len na úrovni 21 %,“ uviedla. Zároveň považuje za výborné, že Slovensko je medzi krajinami, kde 80 % a viac obyvateľov podporujú euro. „V tomto by si z nás mohli vziať vzor aj naši susedia vo V4," povedala Katarína Cséfalvayová.

Netreba sa však podľa poslankyne uspokojiť len s čiastkovými úspechmi. „Pre politickú stabilitu v EÚ bude mimoriadne dôležité, aby sa Angele Merkelovej podarilo vytvoriť širokú proeurópsku koalíciu. Treba pozorne sledovať dianie u našich susedov v Českej republike, kde snáď kampaňový populizmus ustúpi povolebnej realite. Budem rada, keď aj v Rakúsku nová vládna koalícia kancelára Sebastiana Kurza, ktorému ako mladému človeku inak veľmi držím palce, udrží aj s FPO vo vláde preurópsky kurz, ktorý sľubuje," uzavrela poslankyňa Mostu-Híd Katarína Cséfalvayová politické hodnotenie roka 2017.