Šefčovič spomínal na detstvo i staré časy: FOTO Prezradil svoje tajné priania do nového roka

Maroš Šefčovič si pred koncom roka zaspomínal na Vianoce počas svojho detstva, ale i na časy nie tak dávne, kedy mu jeho dcéry ešte ako deti pomáhali. "Vianoce sú pre mňa bezpochyby rodinný sviatok, keď má byť najbližšia rodina spolu. Takto si spomínam aj na Vianoce z detstva – vždy mali intímnu, rodinnú príchuť," povedal pre Topky viceprezident EK.

Maroš Šefčovič v detstve

"Okrem toho arašidy, mandarínky, na ktoré sa stálo v nekonečných radoch, návšteva starých rodičov a stretnutie širšej rodiny na druhý sviatok vianočný," zaspomínal si Šefčovič na Vianoce. Keďže nový rok je na dosah, prezradil nám svoje tri osobné priania a jeno profesionálna.

Aj takto pomáhali s vianočnými prípravami dcéry Maroša Šefčoviča

Šefčovič prezradil svoje priania do nového roka

Maroš Šečovič prezradil svoje tri osobné priania a jedno profesionálne do nového roka. "Ako eurokomisár, ktorý má pod palcom európsku energetiku, želám výdatný oddych, vďaka ktorému si každý dobije batérie a načerpá veľa pozitívnej energie," povedal Šefčovič s tým, že sám strávil koncom roka pár dní v nemocnici.

"O to srdečnejšie prajem aj pevné zdravie, pretože v zdraví sa nám ľahšie darí zvládať všetko ostatné. A do tretice prajem radosť v každej oblasti života, pretože vtedy ju ľahšie rozdávame aj svojmu okoliu," zaželal viceprezident EK. "No a to „profesionálne“ želanie – všetkým nám prajem dobrý vietor v plachtách našej spoločnej Európy. Aby bol budúci rok obdobím stability, aby sa darilo ekonomike a ľudia to každodenne cítili, a aby v únii panovala atmosféra jednoty," dodal Šefčovič