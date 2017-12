KDH prejde budúci rok zmenou názvu, prezradil Hlina

"Zmeny sa budú týkať tvorby kandidátok, lebo existujúci systém sa ukázal ako nefunkčný. Budeme predkladať aj návrh na zmenu názvu na KDH - kresťanskí demokrati. Nazveme sa tak, čím sme. Malo by to byť prijaté, lebo ako kresťanských demokratov nás ľudia vnímajú," povedal Hlina.

Na otázku, či sa Hlina cíti byť silným lídrom uviedol, že niekedy ho zraňuje to, koľko je v ľuďoch zlosti a malosti. "Niekedy sa pýtam, je mi toto treba? A potom stretnete dobrých ľudí bez bočných úmyslov a vtedy si poviete, má to zmysel. V politike nejde, aby vás všetci mali radi," povedal. Podľa neho vnútrostranícky zápas je legitímny, ale mal by mať určité parametre a stranu by mal zaťažovať 20- percentnou časťou energie. Zároveň si myslí si, že je hanbou, aby kresťanskí demokrati na Slovensku zápasili o šesť percentnú podporu voličov. Je presvedčený, že KDH má na viac.