Reportáž z východu odhalila: Státisíce pre smeráčku Roškovú a expolicajta z pozemkového fondu

MICHALOVCE - Hlavnou postavou tretieho príbehu z východu je tentoraz Ondrej Hovan - šéf regionálneho pracoviska Slovenského pozemkového fondu v Michalovciach v rokoch 2012 až 2016. Práve on poslal strane SaS dokumenty o aktivitách Vadalovcov a Rodovcov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na jednu vec však zabudol.

Hovan mal dlhé roky kryť podvody, zahladzovať stopy a beztrestne prekračovať svoje právomoci v prospech ženy, ktorá je na východe známa ako Grófka. V tom čase bola poslankyňa za SMER, dnes je Ľubica Rošková stíhaná za subvenčné podvody.

Rovnako mal kryť aj jej blízkeho človeka, bývalého policajta a dnes farmára Patrika Šuchtu. Informuje o tom DenníkN.

Príslušník Štátnej bezpečnosti

Hovan sa na jar v roku 1989 uchádzal o prácu v Štátnej bezpečnosti. Po lustráciach ho prijali na 2. odbor správy ŠtB v Košiciach do funkcie staršie referenta.

Zarábal 2700 korún. Od 1. januára 1990 mal byť povýšený do hodnosti poručníka. To však nestihli, pretože režim medzitým padol. Hovan bol priamo pracovník ŠtB, no po roku 1989 svoje služby poskytol demokratickej moci. Za vlády SMERu sa mu obzvlášť darilo. V období, keď bol Hovan šéfom SPF v Michalovciach, na pracovisko vraj chodili ľusia precujúci pre SIS. Nikto nevie, aké boli dôvody odvolania Hovana zo Slovenského pozemkového fondu.

Niektorí ale tvrdia, že rovnako ako za jeho vzostup, tak aj za pád môže Rošková. „Na Zemplíne je verejným tajomstvom, že ak si chcete od SPF prenajať pôdu na najmenej desať rokov, stojí vás to úplatok dvesto eur za hektár. V keši. A prečo ho stiahli? Prekážalo im zrejme, že už bol príliš chamtivý, už sa nedelil s ľuďmi nad sebou, nechával si všetko pre seba. Dovtedy Rošková všetko pakovala do kabelky a nosila do Bratislavy,“ uvádza zdroj denníka zo štátnej správy, ktorý si želal ostať v anonymite.

O korupcii na východe hovoria aj ďalší poľnohospodári. Farmári tvrdia, že úplatky boli aj pred Hovanom a aj po ňom. Na korupciu za Hovana sa sťažoval aj Antonino Vadala, ktorý je momentálne vo väzbe.

Pôda pre Roškovú

Hovan mal dozerať aj na to, že ak nejaký farmár riadne neplatil nájom alebo nesplnil iné podmienky, šéf SPF zariadil, že sa k jeho pôde a dotáciam 200 eur dostávali Rošková a Šuchta.

Dôkazom toho, že išlo o korupciu má byť aj fakt, že SPF nemá stanovené lehoty na vybavebie žiadostí, preto sa to niekedy naťahuje aj na celé roky. Hovan však vedel veci pre Řoškovú a Šuchtu vybaviť aj za niekoľko dní, či týždňov.

Sťažnosti Matečnej a Ficovi

Ministerka pôdohospodárstva Matečná dnes tvrdí, že o podvodoch nevedela. Hovan však na pôde SPF pôsobil na čele michalovského SPF práve vtedy, keď bola Matečná ako nominantka SMERu generálnou riaditeľkou tejto inštitúcie práve ona. Okrem toho, 13. septembra 2013 Matečnú, vtedy ešte ako generálnu riaditeľku SPF, oslovila so sťažnosťou obchodná spoločnosť Chiara z Michaloviec. Matečná neodpovedala. Doteraz nereagoval na podobný podnet Chiary z 26. februára 2018 ani Robert Fico.