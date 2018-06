Brutálny zásah polície v Moldave: Kauza nabrala iný smer, z obetí sú páchatelia

Bezprostredne po akcii bolo zo strany viacerých osôb podaných päť trestných oznámení. Na pokyn Generálnej prokuratúry začala Inšpekcia ministerstva vnútra v januári 2014 trestné stíhanie vo vzťahu k celému prípadu i možnému porušeniu zákona. Bola vykonaná aj rozsiahla vnútorná kontrola zo strany ministerstva vnútra. Celá kauza však nabrala iný smer. Zo zbitých Rómov sa stávajú páchatelia. Informoval o tom portál kosice.korzar.sme.sk.

K žiadnemu mučeniu nedošlo

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová pre portál povedala, že rozsiahlym precíznym a detailným vyšetrovaním bolo nepochybne preukázané, že k žiadnemu mučeniu príslušníkov rómskej osady na miestnom obvodnom oddelení nedošlo. „Rovnako nebol použitý slzotvorný prostriedok voči žiadnej maloletej osobe a postup príslušných príslušníkov PZ pri naplánovaní a realizácii pátracej akcie bol v súlade so zákonom a ďalšími vnútrorezortnými predpismi upravujúcimi postup pri takýchto akciách," uviedla Predajňová.

Zdroj: YouTube

Dodala, že vo viacerých prípadoch bolo nespochybniteľne preukázané, že výpovede niekoľkých poškodených osôb sa zakladali na účelových a vymyslených tvrdeniach, ktoré navyše ani nekorešpondovali s objektívne preukázateľným následkom. V marci 2016 zastavil vyšetrovateľ trestné stíhanie aj vo zvyšných dvoch bodoch a prešovská prokuratúra zamietla aj sťažnosti voči uzneseniam. Počas zásahu sa zranilo vyše 30 Rómov. Deväť z nich podalo sťažnosť na Ústavný súd SR. Ten ju zamietol.

Kauza nabrala iný smer

Po takmer piatich rokoch nabrala kauza celkom iný smer. „V priebehu vyšetrovania, vedeného vo veci policajného zásahu v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou a v osade v obci Drienovec, boli zistené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že výpovede niektorých svedkov obsahovali okolnosti súvisiace so skutkom, ktoré nezodpovedali skutočnosti,“ uviedla začiatkom roka pre portál Predajňová.

Zdroj: YouTube

Podľa hovorcu košickej krajskej prokuratúry Milana Filička bolo voči týmto osobám vznesené obvinenie pre prečin krivého obvinenia. Išlo o štyroch ľudí. Prečinu sa mali dopustiť tým, že v priebehu roku 2014 po zákonnom poučení krivo obvinili príslušníkov PZ z fyzického násilia. Všetci štyria podali sťažnosti, ktoré prokurátor zamietol ako nedôvodné.

Dvoch už odsúdili

Po skončení vyšetrovania prokuratúra postupne od konca mája obžalovala jednu ženu a päť mužov, posledného v pondelok 18. júna. Všetci čelia obvineniu za konanie v roku 2014 v budove polície na Kuzmányho ulici v Košiciach. Po zákonnom poučení a v pozícii svedkov označili konkrétnych aj neznámych policajtov ako tých, ktorí voči nim použili v júni 2013 bezdôvodné násilie a mali im spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia.

Ako portál informoval hovorca krajskej prokuratúry, v dvoch prípadoch už okresný súd vydal trestný rozkaz. „Júliusa H. a Irenu M. uznal vinnými. Júliusovi H. vymeral trest odňatia slobody vo výmere 1 roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 15 mesiacov. V trestnom rozkaze proti Irene M. súd upustil od uloženia súhrnného trestu vzhľadom na jej predchádzajúce odsúdenia a uložené tresty,“ informoval nás Milan Filičko. Dodal, že v ostatných prípadoch ešte súd o obžalobách nerozhodol.

Ide o politickú zadanie

Zsolt Simon vo svojom blogu na Denníku N kritizoval stranu Most-Híd, z ktorej po parlamentných voľbách vystúpil. Dôvodom bolo vytvorenie koalície so Smerom. Most sa podľa neho podieľa sa na porušovaní ľudských práv občanov tým, že mlčí. „Jedným z dôvodov môjho odmietnutia vstúpiť do tejto vlády bolo, že nie je správne spojiť sa s ľuďmi, ktorí zneužitím štátnej moci vyštvali Hedvigu z krajiny. Dnes tu máme možnosť vidieť opakovanie tohto prípadu na Rómoch z Moldavy nad Bodvou, ktorí sa tiež zbili sami (nebola to polícia počas 30 minútovej represívno-pátracej akcie)," uviedol na adresu útoku

„Tí, čo nabrali odvahu a prehovorili o brutalite polície a dokonca podali trestné oznámenie, zrazu uvideli zneužitie štátnej moci v praxi. Zrazu sa z tých, čo trpeli zásahom polície, stali klamári a podvodníci. Dnes ich idú trestne stíhať a odsúdiť,“ uviedol Simon. „To oni sa sami zbili tak ako Hedviga, to oni krivo vypovedali ako Hedviga. Je to zo strany polície a orgánov činných v trestnom konaní identický postup. Je evidentné, že ide o politické zadanie. Je to zámer zastrašiť občanov vlastnej krajiny, aby sa báli proti predstaviteľom štátu pri ich prehreškoch prehovoriť.“

Prvý konflikt

Prvý konflikt v osade Budulovská nastal v deň konania kultúrneho podujatia, súvisiaceho s ukončením dlhodobého projektu, spoluorganizovaného ETP Slovensko. Po prvej policajnej hliadke, ktorá prišla v sobotu v noci zariadiť stíšenie zvuku, prišla druhá hodinu po polnoci, keď sa už balila aparatúra. Jeden z policajtov mal údajne napadnúť jedného z klientov bez udania dôvodu. Ľudia začali hádzať kamene do policajtov i do auta.

Brutálny zásah

V stredu 19. júna vtrhli do osady kukláči na viacerých vozidlách, vyzeralo to, že niekoho hľadajú. Podľa miestnych Rómov bola akcia odvetou polície za spomínaný incident v noci zo soboty na nedeľu. Policajti boli podľa nich agresívni, vyvaľovali dvere, rozbíjali okná, nábytok a útočili na obyvateľov bez toho, aby s nimi komunikovali. "Policajti prišli asi na 30-tich autách, asi 60 policajtov a začali biť celú osadu. To bol útok na osadu," uviedol pre Gipsy Television Karol Horváth z organizácie ETP Slovensko, ktorá v osade poskytuje sociálne služby.

Podľa občianskeho združenia ETP Slovensko, ktoré v komunitnom centre v rómskej osade poskytuje sociálne služby, pri zásahu tzv. kukláčov došlo k zraneniam viacerých ľudí, vrátane detí. Nezisková organizácia spochybnila oprávnenosť takéhoto zásahu. Združenie sa rozhodlo podať celú vec na prešetrenie inšpekcii Ministerstva vnútra (MV) SR.

Akcia bola podľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie plánovaná a zameraná na pátranie po hľadaných osobách a veciach. Hovorkyňa Jana Mesárová vtedy odmietla tvrdenia o policajnej brutalite. Do akcie bolo nasadených 63 policajtov poriadkovej dopravnej a kriminálnej polície. Celkovo zadržali a predviedli 15 osôb, dve osoby obvinili z útoku na verejného činiteľa.