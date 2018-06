AUTENTICKÁ nahrávka zo súdu: Rozčúlený Harabin, prvé reakcie na doživotie šéfa gangu sýkorovcov

V úvode stredajšieho pojednávania, na ktorom senát Najvyššieho súdu odsúdil v prípadoch šiestich mafiánskych vrážd Roberta Lališa zvaného Kýbel na doživotie, člen senátu Najvyššieho súdu Štefan Harabin namietal, že na utorkovom pojednávaní došlo zo strany predsedu senátu Pavla Farkaša k zlému zaprotokolovaniu vyhlásenia jedného z obžalovaných Alojza Kromku.

"Kajúcnici dobre nakúpili, pán doktor zle predal. Dostal za to falzifikáty – pozmenené, vymyslené príbehy, pretože trestná činnosť sa takto nestala," uviedol nájomný vrah Kromka. Harabin požadoval od Kromku odpoveď na otázku, či namieta alebo nenamieta zloženie senátu, pretože to v zápisnici chýbalo. Kromka, tak ako aj ostatní obžalovaní, namietal, lebo v pôvodnom senáte sedel ako tretí člen iný sudca najvyššieho súdu.

Následne medzi predsedom senátu Pavlom Farkašom a členom senátu Štefanom Harabinom nastala roztržka. Predseda senátu skonštatoval, že Harabin sa ujal slova bez toho, aby mu ho udelil a že sugestívne a svojvoľne vkladal obžalovanému odpoveď do úst. Vyjadrenia predsedu senátu Harabina poriadne rozohnil.

"Pán predseda, ja som nikomu nič nevkladal. Ja som sa jasne pýtal obžalovaného, či namieta senát alebo nenamieta. Žiadam, aby sa k tejto otázke vyjadrili všetky procesné strany. Či som vložil obžalovanému otázku do úst alebo nie. Žiadam zaprotokolovať vyjadrenie všetkých procesných strán, všetkých obžalovaných a všetkých členov eskorty. Pretože tu klamete a využívate to, že sa nenahráva verejné zasadnutie. To je nenormálne, otrasné, porušujete zákon v priamom prenose, pán predseda. Zákon treba dodržiavať voči pánovi Kiskovi, voči pánovi Lališovi, voči pánovi Cupperovi aj voči pánovi Lipšicovi," rozčúlil sa Harabin. Po týchto slovách Farkaš prerušil verejné zasadnutie.

Na nahrávke počuť člena senátu Štefana Harabina, obžalovaného Alojza Kromku a predsedu senátu Pavla Farkaša.

Po ródeu, ktoré v pojednávacej miestnosti Harabin vyvolal, nasledovala porada všetkých členov senátu. "Nikoho som nenavádzal na odpoveď, ani obžalovaného Kromku, iba som sa ho pýtal, aby upresnil, či podáva alebo nepodáva námietku zaujatosti, vzhľadom na včerajšie (utorkové, pozn. red.) hmlisté protokolovanie pána predsedu senátu, ktoré nebolo presné vo vzťahu k obsahu vyjadrenia obžalovaného. Túto včerajšiu protokoláciu som považoval za jasnú svojvôľu predsedu senátu, využívajúc to, že verejné zasadnutie sa nenahráva. V tomto smere by sa mali vyjadriť všetky procesné strany, či som navádzal niekoho na odpoveď alebo nenavádzal," vyhlásil po porade členov senátu Harabin.

Predsedníčka NS SR Daniela Švecová považuje podľa hovorkyne Alexandry Važanovej konanie sudcu Harabina za neštandardné a smerujúce k zmareniu pojednávania vo veci obzvlášť závažného trestného činu. "Čo sa týka zloženia senátu, ktorý rozhoduje v trestnej veci Lališ a spol., jednoznačne treba skonštatovať, že tento senát je zložený zákonným spôsobom a v súlade s rozvrhom práce NS SR na rok 2018. Trestné oznámenie zo strany sudcu Harabina považuje za nedôvodné," ozrejmila hovorkyňa.

Doživotie pre Lališa

Róbert Lališ alias Kýbel je považovaný za bossa bratislavskej skupiny sýkorovcov a po dlhých rokoch sa ho podarilo vypátrať v nemeckom Kolíne nad Rýnom. NS SR v stredu vo väčšine potvrdil predchádzajúci minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Verdikt si vypočul len Kýbel a na doživotne odsúdení Alojz Kromka a Ivan Cuper. Verejné zasadnutie, tak ako v utorok, prebiehalo za mimoriadnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií. Verdikt NS SR je právoplatný a nie je možný voči nemu riadny opravný prostriedok.

Boss gangu sýkorovcov Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, ide do väzenia na doživotie. Trest mu koncom apríla minulého roku opäť vymeral Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku - pracovisko v Banskej Bystrici. Rozsudok si vtedy neprišiel vypočuť. Rovnako ani takisto na doživotie odsúdený Ivan Cuper, zvaný Vinco-Vincko, a Jozef Roháč, ktorý je vo väzení v Maďarsku. Roháča v utorok senát NS SR vylúčil na samostatné konanie.

Lališ podľa svojho obhajcu Mareka Paru očakával zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na Krajský súd v Banskej Bystrici. S rozsudkom spokojný nie je, podajú dovolanie.

Ďalší vysokopostavený člen zločineckej skupiny Martin Bihári, známy ako Rus, si má odsedieť 23 rokov, keďže svoju vinu priznal. Alojza Kromku, prezývaného Lojzo Čistič, súd síce uznal vinným, ale upustil od uloženia trestu, lebo už je za mrežami na doživotie. Výška trestov, ktoré vtedy ŠTS uložil, je zhodná s tými, ktoré sýkorovci dostali už rok predtým. Vtedy sa však niektorí odvolali na NS SR a ten vec vrátil späť prvostupňovému súdu.

Sýkorovci čelili obžalobe, ktorá ich vinila zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.