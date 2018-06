VIDEO Rodina nebohého Braňa (†37) žiada od Nishita státisícové odškodné: Ind hovorí o sebaobrane

Hlavné pojednávanie sa začalo v utorok doobeda o 10:30. Obžalovaného a výrazne schudnutého Nishita priviedla eskorta príslušníkov justičnej stráže. Prítomná bola aj švagriná Braňa a jeho brat. NIshit mal k dispozícii tlmočníčku, ktorá mu celé pojednávanie prekladala do anglického jazyka. Podľa obžaloby mal NIshit 7. októbra 2017 po potýčke s troma mužmi bodnúť Branislava do krku.

Ten na mieste zraneniam podľahol. Prokurátor odmietol dohodu o vine a treste pre nesplnené podmienky. V utorok vypovedali viacerí svedkovia, medzi nimi aj kolega Branislava, Ukrajinec Volodimir. Ten tvrdil, že s Nishitom mal potýčku na jednej diskotéke ešte pred tragédiou. „Išiel som na záchod a keď som sa z neho vracal, zrazili sme sa. On ma niečím udrel. Dievčatá, ktoré tam boli, povedali, že to bol muž tmavšej pleti,“ vypovedal.

Neskôr tvrdil, že Nishita spoznal v meste a Braňovi povedal, že to bol on. Nishit sa však bráni a tvrdí, že konal v sebaobrane. „Ako je vidno z videa, ja som mierumilovne kráčal smerom k centru mesta, keď ma zrazu zastavili traja muži. Začali ma strkať, biť a verbálne urážať rasistickými rečami. Bol som v šoku, pretože som ich nepoznal a nevedel som, prečo na mňa tak agresívne útočia. Kým ma bili, počul som, ako na mňa kričia slovami ako terorista a cigáň. Bol to rasisitický útok,“ povedal na súde.

Pre operáciu chrbta bol vraj slabý a nemohol ujsť. To, že išlo o rasovo motivovaný útok však Volodimír odmieta. „Braňo pracoval s rôznymi ľuďmi, s rôznymi národnosťami. S nikým nemal problém,“ povedal. Aj ďalší svedok, ktorý bol v osudnú noc s Braňom, tvrdí že oni na Nishita neútočili. Pri svojej výpovedi niekoľkokrát prestal rozprávať, keď mu od bolestivých spomienok zlyhal hlas.

„Išli sme pokope všetci traja a zrazu išiel oproti nám a všimol som si, že je blízko k Braňovi. Neviem presne, čo sa tam udialo. Zrazu tam nastal chaos. Nevedel som vôbec, čo sa deje. Pamätám si len ako si Braňo držal krk. Snažili sme sa mu pomôcť, privolal som záchranku,“ vypovedal svedok.

Rodina, ktorá bola na pojednávaní prítomná, sa k prípadu zatiaľ vyjadrovať nechce. „Nehnevajte sa, teraz sa k tomu nebudem vyjadrovať. Pokiaľ to neskončí, nechcem nič hovoriť,“ povedala nám jeho švagriná. Tá prišla so svojím manželom, Braňovým bratom. Obaja so slzami v očiach počúvali opisy posledných minút Braňovho života.

Splnomocnenec, ktorý zastupoval rodinu, žiada od obžalovaného vyplatiť nemajetkovú ujmu po 150-eur pre každého z rodičov, a viac než 70-tisíc pre brata a 30-tisíc pre Braňovu švagrinú. Okolnosti toho, prečo sa zrazu strhla bitka, sú stále nejasné. Viac svetla by mali priniesť súdni znalci, ktorí sú predvolaní na stredu.