Briti prehľadali Slovákovi dodávku: FOTO To, čo v nej našli, políciu poriadne vydesilo

Zbraň vyrobenú na Slovensku zaistili príslušníci hraničných síl po tom, čo zastavili chladiarenské auto, ktoré smerovalo do Veľkej Británie a podrobili ho kontrole. Vo vozidle objavili špeciálne upravený priestor a v ňom našli nabitú zbraň Stribog SR9 so stovkami nábojov. Ide o východoeurópsku samonabíjaciu karabínu, ktorá môže potenciálne spôsobiť hromadné straty na životoch.

Vodiča Petra Kráľa zatkli a obvinili z držania a dovozu strelnej zbrane. Mareka Platka zatkli dôstojníci Národnej kriminálnej agentúry o dva dni neskôr na letisku Johna Lennona, informoval portál liverpoolecho.co.uk. Taktiež bol obvinený z dovozu strelnej zbrane. Obaja skončili vo väzbe.

Zdroj: Foto: National Crime Agency

Po tom, čo sa teraz počas vypočúvania na Korunnom súde v Cantenbury vyjadrili, že sú nevinní, ich čaká súdny proces, ktorý by sa mal začať v septembri.

„Niet pochýb o tom, že ak by naši kolegovia nezasiahli, zbraň by skončila na zločineckom trhu," povedal po zatknutí veliteľ operácie Richard Bowen.

Zdroj: Foto: National Crime Agency

„Toto je zbraň, ktorá môže spôsobiť hromadné straty na životoch a myšlienka na to, že by skončila v rukách zločineckého gangu, je desivá," povedal Paul Morgan, riaditeľ hraničných síl a dodal: „Sme odhodlaní zabrániť potenciálnym smrteľným zbraniam, ako sú tieto, aby sa dostali do ulíc Spojeného kráľovstva." Morgan doplnil, že uplynulý rok zabavili viac ako 10 000 ofenzívnych zbraní.