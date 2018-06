ONLINE Po vražde Filipínca vyšli ľudia do ulíc: Spravodlivosť pre Henryho!

19:20 Na banskobystrickom námestí pri Morovom stĺpe sa tiež konalo spomienkové stretnutie. "Henry sa stal obeťou brutality človeka, ale aj atmosféry v našej krajine. Je nevyhnutné, aby sa ľudia odvážne postavili za ľudskosť a toleranciu. Slovensko sa len nedávno zobudilo do dňa, v ktorom sme sa dozvedeli o brutálnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dnes čelíme ďalšej vražde, ktorej obeťou je slušný a odvážny Henry z Filipín. Nezabudnime na jeho konanie," zdôraznila koordinátorka platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová s tým, že Henryho odvaha musí každého mobilizovať proti zlu.

"Henry prejavil odvahu, slušnosť a ľudskosť. Urobil to, čo by mal urobiť každý z nás. Zaplatil za to životom. V demokracii nie je priestor pre násilie a extrémizmus. Je úlohou nás všetkých, aby sme ukázali, že nebudeme tolerovať zlo a násilie," vyzvala Strmeňová.

18:50 Spomienka na Henryho uz v Košiciach skončila, blíži sa búrka. Ľudia sa však nerozchádzajú a diskutujú v hlúčikoch.

18:40 Ľudia si uctili minútou ticha spomienku Henryho. Na pochode je približne 100 ľudí, pár slov povedal aktivista Peter Neuwirth, ktorý upozornil na to, že slušná spoločnosť je najmä o slušných ľuďoch. “Nesmieme byt ľahostajní a musíme byt aktívni. Je to hrozné násilie a nesmieme byť k tomu ľahostajní. Aj v Košiciach je situácia nie velmi ružová, pretože i tu ľudia inklinujú k extrémnym prejavom.“

18:30 Pochod sa v Košiciach.

18:00 Pochod v Bratislave sa kvôli zlému počasiu nakoniec zrušil. "Je nám veľmi ľúto, ale z dôvodu zhošujúcej sa prognózy počasia budeme nútení spomienkové podujatie presunúť na iný termín," napísali organizátori.

Dnes o 18-tej sa na Námestí SNP v Bratislave mala konať demonštrácia s názvom Spravodlivosť pre Henryho. K hlavnému mestu sa pripojili aj Košice, Brno, Praha či Paríž. V Banskej Bystrici sa pochod začne už o 17-tej. "Stretneme sa v stredu, 6. júna 2018 o 18.00 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Po demonštrácii bude nasledovať pochod mestom, ktorý zakončíme na mieste tragickej udalosti, kde môžete položiť kvet na Henryho pamiatku," píšu organizátori dnešného pochodu v Bratislave. Ľudia si už minulý týždeň uctili jeho pamiatku tichou spomienkou.

Brutálny útok v centre Bratislavy

Filipínec Henry John Acorda sa stal obeťou ohavného činu agresora Juraja Hossu. Dvaja muži začali obťažovať Henryho kolegyne, chcel ich ochrániť a práve to sa mu stalo osudným. Dvoma ranami ho útočník Juraj zabil. Henry podľahol zraneniam v ružinovskej nemocnici.

Juraj Hossu skončil v cele predbežného zadržania

Ľudia sa však pár dní po čine stali prostredníctvom médií svedkami bezcitného správania vraha. Niektoré médiá totiž zverejnili video brutálneho útoku. V súčasnosti obvinený Juraj nielenže kopol Filipínca do hlavy, zhodil ho na zem, bezcitne sa mu postavil na hrudník, fotil si ho a neprestával ho udierať. Ranou do hlavy mu spôsobil masívne krvácanie do mozgu. Hoci nie je preukázaný rasistický motív, facebookový profil agresora môže naznačovať aj túto možnosť.

Polícii sa podarilo krátko po incidente zadržať a obviniť útočníka. Prokurátor okresnej prokuratúry nevidel v tomto prípade dôvod na väzbu a muža prepustil na slobodu. Po tom, čo ho prepustili na slobodu, sa na verejnosti zdvihla vlna nevôle a čin odsúdili aj politici a ministerka vnútra Denisa Saková. Krátko na to ho opäť zadržali. Juraj bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.