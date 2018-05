Heroínová Tereza opäť na súde: VIDEO Hviezdny príchod, úsmevy rozdávala na všetky strany

LAHORE - Blondínka Tereza, ktorá pašovala z Pakistanu 9 kilogramov heroínu sa opäť postavila pred súd. Namiesto tradičného odevu so šatkou, ktorý nosila, však prišla ako prominentná hviezda.

Počas pojednávania sú naplánované výpovede svedkov, ktoré mali byť minulý týždeň. Vtedy sa však súd odročil, preto že pre problémy s elektrárňou neustále vypadával prúd. Súd s krásnou Češkou je od začiatku sledovaný, rovnako aj teraz na ňu čakali kamery a novinári.

Tereza sa ako správna mediálna "hviezda" k tomu aj patrične nahodila. Obliekla si čiernu košeľu a na oči si nasadila veľké čierne okuliare. Pred kamerami rozdávala úsmevy na všetky strany a pohadzovala svojimi blonďavými vlasmi. Nechýbal ani perfektný make-up. Súdne pojednávanie bude pokračovať 28. mája.

Terezu zadržali 10. januára a v jej kufri našli colníci 9 kilogramov heroínu. Okrem nej, bol obvinený aj muž, ktorý ale nepochádza z Českej republiky. Za takéto množstvo drog hrozí v Pakistane trest smrti, avšak cudzincom sa zväčša neudeľuje. Vydanie Terezy do rodnej vlasti komplikuje aj to, že Česká republika nemá s Pakistanom uzavretú zmluvu o vydávaní väzňov. Tú chce české ministerstvo spravodlivosti uzavrieť. Úrad to zdôvodňuje práve prípadom Terezy.