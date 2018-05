Rakúsky súd bol k dvojici Slovákov nekompromisný: Za brutálne lúpeže vysoký trest

VIEDEŇ - Krajinský súd v dolnorakúskom Korneuburgu uložil 12-ročný trest odňatia slobody mužovi zo Slovenska, ktorý bol obžalovaný z napadnutia a okradnutia taxikára, ako aj známeho v meste Hainburg blízko hranice so Slovenskom. S miernejším, 30-mesačným trestom vyviazol neplnoletý brat Slováka, ktorý sa podieľal na druhom z uvedených činov, informoval v pondelok spravodajský portál Heute.

Starší z odsúdených vo veku 28 rokov, identifikovaný ako Dionýz K., sa nechal odviezť taxíkom z Viedne do Hainburgu i napriek tomu, že nemal pri sebe peniaze. Na 65-ročného vodiča z Viedne následne vytiahol nôž, bodol ho do krku a zobral mu peňaženku s 90 eurami. V taxíku si však zabudol tašku s dokladmi.

Podľa vyjadrení lekárov mal taxikár šťastie, že mu násilník pri bodnutí nezasiahol cievu, čo by mohlo spôsobiť i smrť. Pri druhej lúpeži v Hainburgu sa Dionýz K. zameral na muža, ktorý strážil psy spoločného známeho. Zbil ho pritom bejzbalovou palicou a bodol do stehna. Na tomto prepadnutí sa podieľal aj 17-ročný brat Slováka, ktorý prehľadal daný byt. Vo väzení má za to stráviť 30 mesiacov, z toho 20 nepodmienečne.

Uvedené rozsudky zatiaľ nie sú právoplatné, pripomenul portál Heute. Podľa zverejnených údajov je s uvedeným menom spájaných aj viacero vlámaní, ktorých obeťou bol aj istý klenotník.