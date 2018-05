VIDEO Hromadná nehoda pred Prístavným mostom: Audina napálila do zvodidiel, následná kolízia

Ako opísala hovorkyňa bratislavských policajtov Lucia Mihaliková, vodič Audi Q7 jazdiaci v pravom jazdnom pruhu pred Prístavným mostom v úseku 7. kilometra diaľnice D1 narazil do tlmiča nárazu na pravej strane vozovky. Po náraze auto odrazilo späť do pravého jazdného pruhu, kde došlo k stretu so Škodou Octavia a Toyotou Land Cruiser.

VIDEO Nehoda pred Prístavným mostom.

Pri nehode sa zranili vodiči audiny a škody. Na miesto dorazili aj privolaní záchranári.uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchranárov Alena Krčová.

Požitie alkoholických nápojov vykonanou dychovou skúškou pri všetkých vodičoch polícia vylúčila. Škodu vyčíslila na približne 66 tisíc eur. "Okolnosti dopravnej nehody objasňujú policajti diaľničného oddelenia Bratislava," uzavrela policajná hovorkyňa.