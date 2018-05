Desaťdňová lehota vypršala: Taliansky podnikateľ Vadala je stále na Slovensku

BRATISLAVA - Antonino Vadala je stále na Slovensku. Najznámejší taliansky podnikateľ ostal v našej krajine aj napriek tomu, že už uplynul desaťdňový termín, ktorý limitoval jeho vydanie do Talianska.

Krajská prokuratúra v Košiciach rozhodla o Vadalovom vydaní ešte 4. mája. Podnikateľa z Trebišova mal Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce - Národná ústredňa SIRENE vydať do desiatich dní.

Vadala je stále na Slovensku

Ako píše portál spravy.pravda.sk, nestalo sa tak, čo potvrdila aj polícia. "V konkrétnom prípade talianska strana z logistických dôvodov požiadala o predĺženie lehoty na vydanie osoby, čomu slovenské úrady vyhoveli. Aktuálne sú organizačné otázky vydania a samotného prevozu osoby predmetom intenzívnej komunikácie Národnej ústredne SIRENE so svojím zahraničným partnerom," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. .

Polícia detaily vydania nezverejňuje. "Z bezpečnostných dôvodov, a to pre účely zabezpečenia riadneho a plynulého odovzdania osoby žiadajúcemu orgánu, sa konkrétne informácie ohľadne výkonu eskorty osoby neodovzdávajú subjektom nezainteresovaným do procesu odovzdania osoby. To sa týka tak termínu a spôsobu vydania a prevozu osoby, ako aj definovania zúčastnených orgánov dotknutých strán," doplnil policajný hovorca.

Vadala je v Taliansku trestne stíhaný pre drogovú trestnú činnosť v organizovanej skupine. Podľa obvinenia sa spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky. Európsky zatýkací rozkaz bol rozšírený o ďalší skutok trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Súd v Benátkach požiadal o jeho vydanie.