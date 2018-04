Tragédia pri raftovaní na Liptove: Mama (†37) zahynula pred očami manžela a detí, osudná chyba

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Rodinka z Bratislavy sa vybrala cez víkend splavovať rieku na Liptov. S tromi malými deťmi (3, 7, 8) nasadli rodičia Marek a Lenka v nedeľu okolo obeda do raftu a chceli si užiť pohodový deň. Stalo sa však to najhoršie. Čln sa prevrátil, mamičku (†37) sa nepodarilo zachrániť.

Najhoršie chvíle života prežíva otec chlapčeka (3) a dvoch dievčatiek (7, 8). Nedeľa prežitá na rieke Belá v Liptovskom Hrádku im navždy zmenila život. Podľa našich informácií nasadli rodičia Lenka (37) a Marek (36) s deťmi do raftu a vybrali sa splavovať rieku. Deti mali záchranné vesty.

Nevedno, čo sa presne v člne odohralo. No okolo dvanástej hodiny dorazili na miesto všetky záchranné zložky. Otec so synčekom už boli na brehu. Ako informuje televízia Joj, otec mal dieťa v postroji. Dve dievčatká vytiahli z vody prítomní, unášal ich silný prúd.

Hasiči začali po mame okamžite pátrať. "Lekárka leteckých záchranárov si prevzala do svojej starostlivosti muža a chlapčeka. Obaja utrpeli len povrchové poranenia, ktoré si nevyžiadali letecký transport do nemocnice, ostali teda ponechaní v starostlivosti pozemnej záchrannej službe," spresnila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková s tým, že ďalšie dve zranené deti boli prevezené do nemocnice pozemne.

Nebohá žena nemala vestu ani prilbu

Po takmer troch hodinách intenzívnej práce sa, žiaľ, najhoršie obavy potvrdili. Lenkino bezvládne telo našli v rieke pod konármi. Nebohá nemala ako jediná záchrannú vestu ani prilbu. Ženu našli mŕtvu asi 130 metrov od miesta nešťastia, potvrdil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak. Na mieste bola aj polícia.