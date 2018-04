Polícia zverejnila detaily tragédie na R1: Informácie o obetiach, o život stále bojuje jedna žena

Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici začal v prípade tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok krátko po 15-tej hodine na ceste R1 pri Badíne, v smere od Banskej Bystrice na Zvolen, trestné stíhanie pre prečin všeobecné ohrozenie. Polícia do vyšetrovania pribrala znalcov z odboru súdneho lekárstva a cestnej dopravy, informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

"K nehode došlo tak, že vodič autobusu jazdiaci v smere na Zvolen z doposiaľ nezistených príčin svojou prednou pravou časťou narazil do zadnej ľavej časti jazdnej súpravy, ktorá z dôvodu krátkodobej poruchy stála na pravej krajnici, a to v momente, keď sa po odstránení poruchy rozbiehala pravou krajnicou. Pri nehode došlo k usmrteniu dvoch osôb sediacich v autobuse, 44-ročného muža z Bratislavy a 29-ročnej ženy z Rakytoviec z okresu Banská Bystrica," uviedla Faltániová.

Diaľkový autobus Mercedes Benz viedol 52-ročný vodič z Topoľčian a jazdnú súpravu zloženú z ťahača Scania a návesu šoféroval 66-ročný vodič z Poľska. Podľa hovorkyne požitie alkoholu u nich bolo vylúčené vykonaním dychovej skúšky.

Smutná bilancia nehody

Zrážka si vyžiadala štyri ťažké zranenia žien vo veku 36 rokov (Trnava), 40 rokov (Žiar nad Hronom), 67 rokov (Šaľa) a 67 rokov (Hliník nad Hronom). Sedem osôb utrpelo ľahké zranenia, z toho päť žien a dvaja muži vrátane šoféra autobusu. Dvaja ľudia zrážku neprežili. Zahynul spispovateľ Peter Krištúfek (†44) a 29-ročná Andrea z Banskej Bystrice. Obaja sedeli na predných sedadlách v autobuse. Andrea zahynula neďaleko domova.

Piati hospitalizovaní

Piati zranení sú stále hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Podľa slov Ruženy Maťašeje, hovorkyne Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, prijali do ich zariadenia spolu štyri pacientky. "Tri sú hospitalizované na klinike úrazovej chirurgie. Dve z nich utrpeli ťažšie zranenia, jedna ľahšie. Všetky tri sú stabilizované a mimo ohrozenia života," konkretizovala Maťašeje s tým, že štvrtá pacientka bola s vážnymi poraneniami prijatá na kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. "Jej stav je nateraz stabilizovaný, ale nie je ešte úplne mimo ohrozenia života," dodala.

V Nemocnici Zvolen boli podľa vyjadrenia Alžbety Sivej zo spoločnosti Agel SK, ktorá ju spravuje, ošetrení piati účastníci dopravnej nehody. "Lekári po ošetrení prepustili do domáceho liečenia štyroch pacientov. Jeden zostal hospitalizovaný na internom oddelení," doplnila.

Ako pokračovala Jana Fedáková zo siete Svet zdravia, kam patrí nemocnica v Žiari nad Hronom, v ich zariadení boli v pondelok ambulantne ošetrení dvaja účastníci nehody s ľahkými zraneniami. "Z tejto nehody nemáme u nás nikoho hospitalizovaného," uviedla.

Vyjadrenie spoločnosti Turancar

Spoločnosť Turancar vyjadrila nad nehodou hlbokú ľútosť. Firma vo svojom stanovisku konštatuje, že ňou havária hlboko otriasla. "Pociťujeme bezmocnosť nad tým, že to už nedokážeme zmeniť. Túto tragédiu berieme ako našu vlastnú, a preto je nám to dvojnásobne ľúto. Za 26 rokov prevádzky autobusovej dopravy sme takúto tragédiu nezažili, takže nevieme ani my osobne, ako sa s tým vyrovnať a ako reagovať," konštatuje sa vo vyhlásení.

Turancar zároveň informoval, že je spolu s poisťovacími spoločnosťami pripravený poskytnúť všetkým účastníkom nehody plnú súčinnosť pri zmiernení následkov a uplatňovaní ich oprávnených nárokov, ktoré im vznikli následkom tejto tragickej udalosti. "Úprimne si želáme, aby sa naši klienti vždy vrátili bezpečne domov a už nikdy sme nemuseli poskytnúť takéto vyjadrenie," uviedol majiteľ spoločnosti Viliam Turan.

Podľa jeho slov polícia nehodu stále vyšetruje, takže doposiaľ nie sú známe jej presné okolnosti ani miera zavinenia jej účastníkov. "Autobus polícia zabavila, takže škodu si v tejto chvíli netrúfam odhadnúť. Tá materiálna je určite veľká, oveľa horšie sú však straty ľudských životov a škody na zdraví cestujúcich. Je nám to nesmierne ľúto. Príčinu nehody stále nepoznáme, je nám však, samozrejme, jasné, že išlo o náš autobus, takže sa nemôžeme a nechceme tváriť, že sa nás to netýka. O prípadnom odškodnení cestujúcich rokujeme s poisťovňami. Keď bude nehoda vyšetrená a určená miera zodpovednosti, pristúpime aj k riešeniu týchto vecí," povedal Turan.

Dopravca sa momentálne snaží získať totožnosť cestujúcich a kontaktovať ich. Podľa Turana je to však mimoriadne zložité a zdĺhavé. Mnohí cestujúci si lístky kupovali priamo v autobuse, preto ich identitu dopravca nikde neeviduje. Pri nehode bol zničený aj prístroj na vydávanie cestovných lístkov, takže sa z neho nedajú získať ani údaje o presnom počte cestujúcich. "Na operačnom stredisku záchrannej služby nám mená odmietli poskytnúť s odvolaním sa na ochranu osobných údajov, informácie nemáme ani od polície, napriek tomu, že sme účastníkmi nehody. Snažíme sa zistiť čo najviac po vlastnej línii, ale je to zložité," dodal Turan.