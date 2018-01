Mama zastrelenej Martiny (†23) v Petržalke prehovorila: Bola som rada, že zomrel aj on

Streľba vydesila susedov v bratislavskej Petržalke v pondelok popoludní. Po predchádzajúcej hádke, Martin zastrelil svoju expriateľku Martinu a potom aj seba. A to všetko pred očami ich len šesťmesačnej dcérky Mii.

Mŕtve telá mladých rodičov ležali pred výťahovými dverami a malé dievčatko sedelo vedľa nich v autosedačke. Martin mal zbraň v legálnej držbe, no vraj trpel Aspergerovým syndrómom. K zbrani sa mal dostať za úplatok. Bol vraj často agresívny.

Pre Nový Čas to potvrdila mama zastrelenej Martiny. Aj keď sa spočiatku nechcela vôbec pre médiá vyjadrovať, teraz opísala vzťah Martiny a Martina, dokonca prezradila aj to, kto by sa mal starať o 6-mesačnú Miu. "Vzťah medzi nimi sa začal pred 3,5 rokom. No keď otehotnela, poslal ju na potrat. Vtedy sa ich vzťah narušil," opísala začiatky mama Mária. Martina vraj bola cukrovkárka, no tehotenstvo a pôrod prebehli bez problémov. Martin sa vraj niekoľkokrát Martine vyhrážal, naposledy v sobotu.

"Museli sme vymeniť zámky. No od jej bytu kľúče mal a chodil tam hocikedy a hrabal sa jej vo veciach," spomína užialená Mária. Martina ho však nechcela udať polícii, tvrdila, že nepripraví svoje dieťa o otca. Vedeli dokonca aj o tom, že vlastní zbraň. S jej vlastníctvom nesúhlasili, no nemohli pre to nič urobiť.

"Ale dcére sa ňou nevyhrážal. Bol chvíľu nežný a potom sebestredný sebec," hovorí. To, že Martin trpel Aspergerovým syndrónom, sa vraj dozvedela od dcéry. Tvrdí, že svoju úlohu v Martinovom psychickom stave zohrali aj drogy. Údajne mal užívať marihuanu. Za tragédiu mohla pravdepodobne žiarlivosť, podľa Márie mala Martina začínajúci vzťah.

"No nevedela som o tom ani ja, ani on," dodala. Podľa Márie Martin stále dúfal, že sa k nemu Martina vráti. Čo však bude s malou Miou, ktorá prišla v jednej chvíli o oboch rodičov? Mária ju najskôr chcela zobrať k sebe, no potom usúdila, že Martinovi rodičia za to, čo sa stalo, nemôžu. Preto sa dohodli, že dievčatko budú vychovávať spoločne.

Martinu (†23) a Martina (†26) našli s prestrelenými hlavami.

Momentálne však je u Martinovej mladšej sestry Andrey. "Je mladšia a ani ja, ani Martinova mama toľko nevládzeme," vysvetlila Mária. A aká bola jej prvá reakcia, keď sa dozvedela, že jej dcéru zastrelil Martin? "Bola som rada, že aj on nežije," povedala.