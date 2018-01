Prípad rodičov, ktorí väznili 13 detí: Prehovorili babička a teta, šokujúce odhalenie

Babička detí z otcovej strany povedala médiám, že David Allen Turpin a Louise Anna Turpinová svoje deti údajne väznili z božej vôle. Podľa zverejnených videí z miesta, rodina žila v slušnej štvrti v peknom rodinnom dome. V nedeľu ráno utiekla s telefónom z domu cez okno 17-ročná dievčina. Vytočila políciu a začala s desivým opisom. Mužom zákona potom ukázala fotografie ako dôkaz s tým, že ona a jej 12 súrodencov žije v zlých podmienkach. Polícia najprv krútila hlavami, no 17-ročné dievča vyzeralo na desať, preto sa rozhodla situáciu v rodine preveriť.

Keď policajti dorazili do domu, s hrôzou zistili, že príbeh je pravdivý. Deti boli zúbožené, podvýživené a špinavé. Minimálne tri boli pripútané v reťaziach o posteľ v temnej pivnici. Dokopy tam bolo 12 detí a v miestnosti páchli fekálie. Na otázku policajtov, prečo takto deti držia, rodičia nevedeli podaľ relevantnú odpoveď. Ich matka bola viditeľne zmätená. Ako sa po zatknutí manželov vyjadrila babička, deti sa učili doma a museli si pamätať aj dlhé pasáže z Biblie.

Starších ako 18 rokov bolo sedem z väznených detí. Všetky ale kvôli podvýžive vyzerali na desať. Polícia celú rodinu odovzdala do lekárskej starostlivosti. Mark Uffer, riaditeľ nemocnic, na tlačovej konferencii neskôr povedal, že deti sú síce podvýživené, ale veľmi priateľské. Podľa neho sú plné nádeje, že sa budú mať konečne lepšie.

Rodina sa presťahovala z Texasu

Rodina sa do mesta presťahovala v roku 2014, pred tým žila v Texase. Ich dom sa nachádza v tesnej blízkosti ostatných domov. Podľa záznamov boli jeho vlastníkmi už od roku 2010. Aj keď deti nebolo vídať často, sociálku nikdy nikto nekontaktoval. Ak sa aj po ulici pohybovali, vždy to bolo po zotmení a v sprievode rodičov. Susedia ich nazývali upírie deti, pretože boli bledé a chudé.

Nikdy nevidela netere a synovcov

Matkina sestra priznala, že svoje netere a synovcov nikdy nevidela. Keď so sestrou telefonovala, nikdy jej nedovolila hovoriť s deťmi a nikdy jej nedovolila prísť na návštevu. "Naši rodičia sa ich niekoľkokrát snažili navštíviť, ale keď prišli na letisko, nepovedala im adresu. Boli zdrvení. Zomreli minulý rok, svoje vnúčatá nikdy nevideli. Hanbím sa za to, čo im robili, je to hrozné," povedala Louiseina sestra Elizabeth Jane Flores pre DailyMailTV.

Podľa babičky detí z otcovej strany rodičia konali z božej vôle. Obaja sú stale vo väzbe, sudca stanovil kauciu na 9 miliónov dolárov. Polícia sa zatiaľ k okolnostiam väznenia detí nevyjadrila. Nie je preto známe, či rodičia konali z božej vôle, alebo kvôli psychickej poruche. Otec pracoval ako letecký inžinier, no mal finančné problémy. V minulosti dvakrát zbankrotoval, bol na neho vyhlásený konkurz. Matka bola žena v domácnosti.