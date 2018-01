Českom otriaslo surové VIDEO: Matka v nákupnom centre bije dievčatko topánkou

„Pokiaľ niekto vie, kto to je, tak mi dajte vedieť a môžem to poslať niekam na sociálku,“ napísal autor videa Michal. „Alebo je toto v Ostrave normálna výchova detí? Zdieľajte! Možno sa to niekam dostane!,“ dodal k popisu na Facebooku.

„Hlavne, že vyberáme peniaze na deti v Afrike a u nás deti dostávajú topánkou cez hubu,“ vyjadril svoje rozhorčenie Michal.

Mladý Čech zároveň ľudí prosí o láskavosť. „Bohužiaľ už vyše troch rokov nežijem v Česku a práve letím späť do Anglicka, takže nemám možnosť video zveriť polícii. Ak niekto vie, ako v tejto situácií s daným videom postupovať, tak mi napíšte a ja vám pošlem orginálnu verziu s časom a miestom, kde bolo natočené,“ apeluje na ľudí Michal.

Video nie je vhodné pre maloletých a ľudí s citlivou povahou!

Ľudia sú zhrození a nešetria ostrou kritikou. Niektorí užívatelia dokonca po zhliadnutí videa ženu spoznali a následne ju aj označili. „Dúfam, že ťa za toto niekto udá na príslušné úrady,“ napísala komentár k desivému videu Petra. Po rozprúdení horlivej diskusie jedna užívateľka odpovedala na Petrin komentár. „Už to tam majú, pani je vraj známa firma,“ vysvetlila Natália.