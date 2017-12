FOTO Mimoriadne tragické Vianoce v Tatrách: Počas sviatkov zahynuli na horách štyria mladí turisti

Nešťastia počas 1. vianočného sviatku, zahynuli dve ženy

Vo Vysokých Tatrách zahynuli dve turistky. V pondelok v ranných hodinách boli záchranári HZS požiadaní o pomoc z Téryho chaty pre českú turistku, ktorá sa v 'Malom hangu' pošmykla na zľadovatenom povrchu a padala niekoľko stoviek metrov. "Záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE), ktorá po naložení záchranára HZS na palubu smerovala k postihnutej. Žiaľ, turistka pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom. Telo nebohej 25-ročnej turistky bolo následne transportované do Starého Smokovca, kde bolo odovzdané príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky (PZ SR) a pohrebnej službe," informovali z Operačného strediska HZS.

Horských záchranárov v pondelok predpoludním zalarmoval aj český turista, ktorý nahlásil pád dvojice turistov na zľadovatenom povrchu. Nachádzali sa na turistickom chodníku vedúcom na Slavkovský štít v nadmorskej výške približne 1900 metrov n.m. "Turista vo veku 24 rokov pri páde utrpel vážne poranenia hlavy, bol v bezvedomí v kritickom stave. Záchranári mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho pripravili na letecky transport do nemocničného zariadenia. Žiaľ, 23-ročná turistka utrpela pri páde dlhom niekoľko stoviek metrov poranenia nezlučiteľné so životom," uviedlo Operačné stredisko HZS s tým, že následne boli jej telesné pozostatky transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a pohrebnej službe. Taktiež bol letecky z terénu evakuovaný oznamovateľ, spolu so záchranármi HZS.



Nešťastie počas 2.vianočného sviatku

Vo Vysokých Tatrách vyhasol ďalší ľudský život. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v utorok v skorých ranných hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania prostredníctvom kolegov z poľského TOPR-u hlásenie o páde turistu počas výstupu Malou Studenou dolinou, v oblasti Veľkého Hangu.

Oznamovateľ nemal so svojím kamarátom vizuálny ani zvukový kontakt. Spadnutého muža sa podarilo nájsť približne po hodine od pádu. Na miesto medzitým vyslali aj posádku VZZS ATE, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vzala na palubu dvoch záchranárov HZS. Vážne zraneného 25–ročného muža z terénu evakuovali a letecky transportovali na heliport do Starého Smokovca, kde sa ho ujal lekár VZZS. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených záchranárov poľský turista svojím zraneniam podľahol.

Zrejme nevhodné poveternostné podmienky na horách si vyžiadali ďalšiu ľudskú obeť. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že v utorok v dopoludňajších hodinách oznámili náhodní turisti nález nehybného tela muža vo Veľkej Studenej doline pod Kráľovským žľabom vo Vysokých Tatrách.

Na miesto okamžite smerovali záchranári HZS, ktorí sa v tom čase nachádzali v teréne a súčasne bola vyslaná aj pozemná skupina HZS zo Starého Smokovca. "Tridsaťtri ročný český turista, žiaľ, pri páde utrpel poranenia nezlučiteľné so životom," informovali horskí záchranári s tým, že telesné pozostatky muža transportovali do Starého Smokovca a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.

Horskí záchranári upozorňujú

Horskí záchranári upozorňujú turistov, že v horách sú aktuálne veľmi nepriaznivé podmienky, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a skialpinizmus. Terén je po oteplení a následnom poklese teplôt zľadovatený. "Týmto apelujeme na nevyhnutnosť zimného výstroja a výzbroje," informovali horskí záchranári.

Počas stredy (27. 12.) sa na hrebeňoch Tatier ojedinele očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu. "Prosíme všetkých návštevníkov, aby za takýchto podmienok zvážili pohyb v horských oblastiach," uviedla HZS na svojej oficiálnej internetovej stránke.

HZS vyzýva turistov, aby boli pri vstupe do vysokohorského prostredia vo všetkých pohoriach Slovenska opatrní, používali zimnú vystroj a výzbroj. Snehová pokrývka je v týchto dňoch zľadovatená a pri pošmyknutí hrozia pády s vážnymi následkami.