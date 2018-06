Kyprá modelka v najšialenejších „nohaviciach“: Toto je fakt extrém!

Gabriela Suares sa nedávno objavila na pláži v naozaj podivných „rifliach“.

MIAMI - Internetovým svetom v uplynulých týždňoch kolovala fotka nohavíc, ktoré sa nohavicami vlastne nazvať ani nedajú. Je to totiž skutočne extrémna verzia roztrhaných riflí. Navyše ich cena je viac ako 130 eur. Človek by si pomyslel, že toto si nikto normálny kúpiť ani obliecť nemôže... A predsa. Najšialenejší módny kúsok v týchto dňoch prevetrala na pláži americká modelka Gabriela Suares (24). Pozrite, to si už vážne nemusela obliecť nič!