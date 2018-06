Odovzdávanie Fashion Awards 2018: Dcéra ikonickej Cindy Crawford prišla v bombarďákoch... Aha!

Kaia Gerber

NEW YORK - V úvode týždňa sa v New Yorku odovzdávali ocenenia Združenia amerických módnych dizajnérov a dizajnérok, teda CFDA Fashion Awards 2018. Spoločenská udalosť prilákala do Brooklyn Museum obrovské množstvo slávnych osobností. Medzi nimi aj dcéru ikonickej Cindy Crawford (52), Kaiu Gerber (16). Pozrite, dorazila v bombarďákoch!