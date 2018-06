Trpké tajomstvo hviezdnej speváčky: Sexuálne zneužívanie... Nevlastným otcom!

OTTAWA - V poslednom období sa k obetiam sexuálneho zneužívania prihlasuje čoraz viac známych tvárí svetového šoubiznisu. Aktuálne bolestivým tajomstvom šokovala speváčka Shania Twain (52). V rozhovore pre britský The Guardian priznala, že ju zneužíval nevlastný otec Jerry. Ešte ako malé dievčatko!

„Fyzicky a psychicky,“ zahlásila najprv. Keď sa jej však opýtali, či aj sexuálne, bolestivé tajomstvo priznala: „Áno, sexuálne,“ povedala, no bližšie trpkú skúsenosť rozoberať nechcela. „Nebudem zachádzať do detailov. Ale nevadí mi o tom hovoriť, pretože myslím, že je dôležité, aby ľudia pochopili, že také veci sa dajú prežiť,“ prekvapila kanadská speváčka.

V čase, keď ju otčim začal zneužívať, mala hudobníčka vraj len okolo 10 rokov. „Sexuálne zneužívanie ide ruka v ruke s fyzickým a psychickým zneužívaním, keď to robí niekto, kto vás pozná. Naučila som sa to vytesniť. Tyran vami chce manipulovať a ja som povedala: Ok, tu je niečo zle,“ priznala.

Vedela však, že keby požiadala o pomoc, rodinu by to rozdelilo, a to nechcela. Počas detstva si preto užila svoje. Násilie vraj u nich bolo na dennom poriadku. „Bála som sa, že otec matku zabije. Alebo že sa zabijú navzájom, matka tiež bola násilnická,“ šokovala Twain, ktorá má priezvisko práve po nevlastnom otcovi. Ten spolu s jej mamou zomrel v roku 1987 pri autonehode.