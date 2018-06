O tejto modelke ešte budeme počuť: Kráska s tvárou anjelika. Keď pozriete nižšie...

Maggie Laine má tvár ako anjelik.

NEW YORK - Medzi hanblivky rozhodne nepatrí! Maggie Laine (21) je síce medzi modelkami nováčikom, ale rozhodne vie, ako zaujať. Potvrdila to na krste knihy značky Victoria´s Secret, kde sa to hemžilo sexi kráskami. Blondinka s tvárou anjelika sa totiž predviedla v tom najodvážnejšom outfite. Pozrite!