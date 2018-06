Najnovšie FOTO Johnnyho Deppa vyľakajú aj vás: Preboha, veď vyzerá ako chorý!

Johnny Depp je nielen úsešným hercom, ale má aj vlastnú hudbnú kapelu s názvom The Hollywood Vampires. S ňou je aktuálne na európskom turné. Na instagrame sa objavili fotky, ktoré tam zverejnili šťastné fanynky. Ti sa chceli so svetom podeliť o radosť z toho, že si zapózovali so svojim idolom. Všetci však riešia niečo celkom iné.

Johnny totiž na záberoch nevyzerá najlepšie. „Preboha, takmer som ho nespoznala. Je chorý? Má zdravotné problémy?” pýtali sa šokovaní fanúšikovia. Slávny herec je dosť vychudnutý a hoci sa na záberoch usmieva, spokojne a šťastne vôbec nepôsobí. Či sa na Deppovom vzhľade podpísala choroba, alebo je to len výsledok búrlivého životného štýlu, nevedno.

Medzi fanúšikmi sa však našli aj takí, čo sa Deppa zastávajú. „Na mňa nepôsobí ako chorý človek. Jednoducho len starne. Ako každý iný smrteľník,” znejú komentáre tých, čo na hercovi nevidia žiadnej chyby. Vy môžete vyjadriť svoj názor v diskusii.

Takto v súčasnosti vyzerá Johnny Depp.

Johnny Depp na aktuálnych záberoch.