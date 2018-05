FOTO Toto je syn slávneho herca: Dostal meno ako od Shakespeara

NEW YORK - Syn amerického herca Aleca Baldwina a jeho manželky Hilarie dostal meno Romeo Alejandro David Baldwin. Informáciu prezradila manželka 60-ročného rodáka z Amityvillu v New Yorku prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila aj fotografiu spiaceho bábätka.

Dvojica informovala o narodení dieťatka vo štvrtok. Chlapec po narodení vážil 3 685 gramov. Alec Baldwin tvorí pár s 34-ročnou Hilariou od augusta 2011, pričom v apríli 2012 sa zasnúbili a v júni zosobášili. Dvojica spolu vychováva aj štvorročnú dcéru Carmen, dvojročného Rafaela a 18-mesačného Leonarda. Baldwin má tiež 22-ročnú dcéru Ireland s bývalou manželkou, herečkou Kim Basinger.

Alexander Rae "Alec" Baldwin III. odštartoval kariéru v roku 1980, keď sa pripojil k hereckému obsadeniu seriálu The Doctors (1963 - 1982). Neskôr si zahral vo filmoch ako Beetlejuice (1988), Podnikavé dievča (1988), Honba na ponorku (1990), Konkurenti (1992), V moci posadnutosti (1993), Nebeskí väzni (1996), Porotkyňa (1996), Na ostrie noža (1997), Merkúr (1998), Pearl Harbor (2001), Riskni to s Polly (2004), Letec (2004), Finty Dicka a Jane (2005), Elizabethtown (2005), Na druhej strane (2006), Kauza CIA (2006), Kamarátovo dievča (2008), Pre moju sestru (2009), Nejako sa to komplikuje (2009), Do Ríma s láskou (2012), Jasmínine slzy (2013), Still Alice (2014), Mission Impossible: Národ grázlov (2015), Aloha (2015) či Slepý (2017).

Za výkon vo filme Smoliar (2003) ho nominovali na Oscara. Za účinkovanie v seriáli Štúdio 30 Rock (2006 - 2013) získal niekoľko prestížnych cien, napríklad dve Primetime Emmy, tri Zlaté glóbusy a osem Screen Actors Guild Awards. V roku 2017 si na konto pripísal Emmy aj za stvárnenie Donalda Trumpa v šou Saturday Night Live (1975). Presadil sa tiež na Broadwayi.