Beyoncé si kúpila... Preboha, to vážne?!

NEW ORLEANS - Americká speváčka Beyoncé si v meste New Orleans kúpila kostol. Podľa portálu TMZ bola kamenná budova na predaj za 850-tisíc dolárov (v prepočte zhruba 722 850 eur). Stavba má rozlohu približne 697 metrov štvorcových. Kostol vybudovali začiatkom 20. storočia, ale už dlhší čas sa nepoužíval na svoj pôvodný účel.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu. Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016). Speváčka získala už 22 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child. Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).