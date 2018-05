Prominentný rozchod: Ďalší dvaja si dali zbohom

Dvadsaťšesťročný rapper a o dva roky mladšia speváčka svoj vzťah verejne potvrdili predvlani v septembri. Rodáčka z floridského Boca Ratonu v minulosti randila napríklad aj s tanečníkom Rickym Alvarezom či s rapperom Big Seanom.

Ariana Grande-Butera účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016). Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, zase po prvý raz dobyla UK Chart. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015). Dvadsiateho júla plánuje uviesť na trh štvrtú štúdiovku Sweetener.

Mac Miller, vlastným menom Malcolm James McCormick, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2007. Debutový album Blue Slide Park vydal v novembri 2011, pričom nahrávka sa dostala na prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200. Nasledovali štúdiovky Watching Movies With The Sound Off (2013), GO:OD AM (2015) a The Divine Feminine (2007). Na konte má tiež trinásť mixtapeov a dve EP nahrávky - On And On And Beyond (2011) a You (2012).