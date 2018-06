Ariana Grande je zasnúbená!

"Je to nedávne zasnúbenie. Sú to len dvaja ľudia, čo rýchlo našli lásku a po celú dobu sa navzájom robia šťastnými. Obaja o tom začali hovoriť počas minulého víkendu. Nie je to niečo, čo by skrývali," vyjadril sa anonym. Zástupcovia oboch umelcov správu o ich zasnúbení zatiaľ nekomentovali.

Dvadsaťštyriročná rodáčka z floridského Boca Ratonu a rovnako starý komik, známy najmä zo skečovej šou Saturday Night Live (1975), pritom spolu randia len niekoľko týždňov. Pár začali tvoriť krátko po tom, čo sa Grande začiatkom mája rozišla s rapperom Macom Millerom. Davidson sa tiež minulý mesiac rozišiel so svojou dlhoročnou priateľkou Cazzie David.

Ariana Grande-Butera účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016).

Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, zase po prvý raz dobyla UK Chart. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015). V priebehu leta plánuje uviesť na trh štvrtú štúdiovku Sweetener.