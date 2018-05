Ťahá jej na 65 a vyzerá ako krásna Barbie! Známa modelka skrátka nestarne

NEW YORK - Neuveriteľné! Bývalá modelka Christie Brinkley je akoby z iného sveta. Hoci nedávno oslávila 64. narodeniny, pôsobí dojmom, že má o desiatku rokov menej. Navyše, bez výčitiek si oblečie outfit, na ktoré by si jej rovesníčky netrúfli a ešte v ňom aj vyzerá úplne božsky. Pozrite!

Toto nie je vôbec fér! Povedia si mnohé zrelšie ženy, keď zbadajú fotky očarujúcej Christie Brinkley. Známa blondínka má totiž na tvári minimum vrások a úplne dokonalú postavu. A to dodávame, že je trojnásobnou matkou.

Christie v uplynulých dňoch predstavila nový druh šumivého nápoja, ktorému robí reklamu. Na špeciálnu párty prišla vyobliekaná v trblietavom saku a krátkej minisukni. Okrem žiarivého úsmevu zaujala aj dokonale tvarovanými nohami, ktoré môže stále sebavedomo ukazovať.

Na to, ako neuveriteľne Christie vyzerá, znie aj jej recept na večnú mladosť prekvapivo jednoducho. „Keď sa dobre cítite, potom tak aj vyzeráte. Verím, že spokojnosť a pozitívny prístup vedú k šťastiu, to prospieva zdraviu a celé sa to potom odráža na zovňajšku človeka,” uviedla v minulosti blondínka. Tak čo, dámy, aký je váš prístup?

Christie Brinkley by skutočný vek tipol málokto.