Najkrajšou ženou roka je speváčka Pink: Takto vyzerá v plavkách!

MIAMI - Wau! Správy o tom, že ju magazín People označil za najkrajšiu ženu roka, šokovali nielen samotnú speváčku Pink (38), ale aj mnohých jedincov. Povedzme si úprimne, krátkovlasá blondínka nie je prototypom sexbomby. A možno práve to zavážilo. Pozrite sa, ako vyzerá bez šiat!

Obľúbený magazin People pravidelne zostavuje rôzne rebríčky. Už pár rokov tiež oznamuje, ktorá šoubiznisova hviezda je zvolená za najkrajšiu ženu roka. Tentokrát sa ňu stala speváčka Pink. „Myslím si, že reakcie na moju osobu sú zmiešané. Niektorí ľudia by radi kráčali so mnou, iní by utiekli čo najďalej. Najdôležitejšie ale je, ako sa ja sama cítim, ako na sebe pracujem, ako som na seba hrdá a kým som obklopená,” uviedla speváčka, ktorú správy o získaní tohto titulu poriadne rozosmiali.

„Páči sa mi, ako sa veci menia. Naše vnímanie krásy sa úplne obrátilo naruby a to ma teší. Nie je nič zlé na tom byť krásny a rovnako tak nie je nič zlé na tom byť krásny zvnútra, zvonku, vo všetkých odtieňoch a veľkostiach,” dodala Pink, ktorá je pre mnohých veľkou inšpiráciou.

V týchto dňoch si dvojnásobná mamička dopriala oddych. Chvíle v spoločnosti svojich lások si naplno užívala. Náladu a rodinnú pohodičku jej nepokazili ani paparazzi, ktorí ju zvečnili v plavkách. FOTO nájdete v GALÉRII>>

Speváčka Pink na titulke magazinu People, ktorý ju označil za najkrajšiu ženu roka.