Hviezda českých hereckých kruhov: Zdôverila sa, čo si myslí o svadbách

"Svadby nesú so sebou strašne veľa emócií, je to zároveň jeden z najkrajších momentov života, ale môže to byť aj jedna z najbolestnejších spomienok, keď sa človek rozíde alebo rozvedie. Ja mám svadby strašne rada, prídu mi ako taký roztomilý romantický rituál. Tiež som mala krásnu svadbu. Som síce rozvedená, ale rada na ňu spomínam,“ priznala v rozhovore.

Svadby podľa mladej umelkyne plnia svoj účel, keďže pre niektorých ľudí je dôležité vyznať svoju lásku partnerovi aj pred očami rodiny a priateľov. Osobne sa jej to však nezdá nutné. "Je pekné urobiť si nejaký rituál, objednať napríklad nejakú krčmičku, všetkých tam zobrať a povedať im, že ‘My sa milujeme a chceme spolu žiť, ale nepotrebujeme k tomu nejaký papier‘. Myslím si, že to ide aj takto... Bavila som sa však o tom s jednou kamarátkou a podľa nej zas svadba dôležitá je, lebo ak ide vo vzťahu do tuhého, tak pokiaľ ste manželia a ste spolu dlho, si svoje rozhodnutia rozmyslíte dôslednejšie, rovno dvakrát alebo aj trikrát. Je tam podľa nej silnejšia väzba, ako keď ste len partneri bez papiera,“ poznamenala 34-ročná rodáčka z Prahy.

Ona sama však kladie vo vzťahu dôraz predovšetkým na vnútornú silu jednotlivcov. "Podľa mňa v každom prípade záleží najviac na tom, aký silný dokáže byť každý z tých partnerov pri všetkých skúškach,“ uzavrela.