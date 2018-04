Hviezda seriálu Glee, ktorej snúbenec zomrel pred svadbou: Bude sa opäť vydávať... Wau, pozrite na ten prsteň!

NEW YORK - Americká herečka a speváčka Lea Michele sa zasnúbila. Tridsaťjedenročnú rodáčku z New Yorku požiadal o ruku jej priateľ Zandy Reich, s ktorým začala randiť vlani v júli.

Michele potvrdila radostnú správu prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila aj fotografiu, na ktorej ukázala prsteň. Nemenovaný zdroj pre americký týždenník People uviedol, že "dvojica nemôže byť šťastnejšia".

Lea Michele Sarfati sa herectvu a spevu venuje odmalička, pričom už ako dieťa účinkovala na Broadwayi. Známa je predovšetkým ako Rachel Berry zo seriálu Glee (2009 - 2015), vďaka ktorému ju dva razy nominovali na Zlatý glóbus a raz na cenu Primetime Emmy.

Herečka už raz zasnúbená bola. Vydať sa mala za kolegu zo seriálu Glee Coryho Monteitha. No ten v roku 2013 nečakane zomrel.

Okrem toho sa predstavila napríklad v snímke Silvestrovská noc (2011) či seriáli Scream Queens (2015 - 2016). Na konte má albumy Louder (2014), z ktorého pochádzajú single Cannonball a On My Way, a Places (2017). Prvá menovaná nahrávka sa dostala najvyššie na štvrtú priečku amerického albumového rebríčka Billboard 200.