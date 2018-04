Vieme prví! Mladá herečka Mary Havranová sa vydala: Svadba po pár mesiacoch randenia!

Identita partnera našej talentovanej herečky praskla iba pred pár dňami. Do redakcie sa nám dostal tip, že ide o poriadne sexi fešáka, ktorý sa aktívne venuje cvičeniu, takzvanému „Movement culture“. Hoci nám vtedy túto informáciu nepotvrdila, napokon sa na sociálnych sieťach ukázalo, že predsa len tvoria pár.

Z nášho zdroja, ktorý nás ako prvý informoval i o tom, že krásna brunetka má novú lásku, sme sa však dozvedeli, že hoci so svojou aktuálnou polovičkou nerandila dlho, vedeli, že chcú svoj vzťah spečatiť aj oficiálne.dozvedeli sme sa od človeka z blízkeho okolia dvojice.

Informáciu o svadbe nám potvrdil i ďalší človek z okolia. „Že sa budú brať, sme sa dozvedeli tak dva dni dozadu,“ povedal nám s tým, že išlo o malú a tajnú svadbu, na ktorej sa zúčastnilo asi 30 hostí. Okrem toho, že na svojom Instagrame Havranová aktívne sleduje i miesto údajného sobáša, celú túto správu potvrdzuje aj fakt, že priateľka Adriánovho brata v sobotu zverejnila fotku z priestorov, kde sa mala veselica konať. „Svadbička,“ napísala pod záber, na ktorom pózuje s dvojčaťom Marynho partnera.