Americká speváčka obvinila bývalého manžela: Bil ma tak, že som mala modriny po celom tele

Na druhej strane pripustila, že údery počas rodinných hádok nielen dostávala, ale aj rozdávala, nikdy to však nebola ona, kto sa začal biť. „Aj ja viem uštedriť úder, ale nikdy by som nezačala. Nikdy som nebola nahnevaná, to on bol nahnevaný. Vždy bol temný," povedala Kelis o svojom bývalom manželovi, s ktorým sa momentálne súdi o ich spoločného syna Knighta.

Práve moment, keď sa speváčka dozvedela, že otehotnela a čaká Knighta, bol tou chvíľou, kedy sa rozhodla od Nasa odísť. „Povedala som si, že nemôžem priniesť nového človeka do tohto prostredia. Možno, ak by som nebola tehotná, zostala by som dlhšie," povedala Kelis.

V násilnom vzťahu s Nasom pritom Kelis predtým zotrvávala dlhé roky. „Hovorila som si: ´Toto je môj partner. Ja som si to vybrala, takže sa aj postarám o to, aby to fungovalo´," popisuje svoje rozhodovanie speváčka.

Kelis požiadala o rozvod s Nasom v apríli 2009, v roku 2014 sa vydala za realitného makléra Mikea Moru, s ktorým má dnes už dvojročného syna Shepherda. „Zmenila som sa. Som vydatá, mám ďalšie dieťa. Mám dobrý život," hovorí Kelis. Nas na obvinenia zatiaľ nereagoval.