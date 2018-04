Pikantné! Známa modelka ukázala... Ups, toto malo zostať za dverami spálne

LOS ANGELES - Nevinná tvárička, hriešne telo! Nina Agdal (26) sa do povedomia verejnosti dostala najmä ako milenka Leonarada DiCapria (43). Pohľadom na jej sexi krivky sa ale môže pokochať prakticky ktorýkoľvek muž. Kráska z Dánska sa totiž živí ako modelka a dráždivé fotky celkom rada zverejňuje aj na sociánych sieťach. Pozrite!

Tvári sa ako neviniatko, ale zdanie klame! Reč je o modelke Nine Agdal, ktorá v minulosti poplietla hlavu Leonardovi DiCapriovi a najnovšie randí so synom modelky Christie Brinkley - Jackom. Rodáčka z Dánska totiž ani netuší, čo je to hanblivosť.

Nina si je zrejme vedomá, že sociálne siete majú v súčasnosti veľkú moc. Podobne, ako väčšina hviezdičiek šoubiznisu, i ona sa usiluje o to, aby svojich fanúšikov nenudila. Na internete preto bez okolkov zverejní aj momentky, ktoré by možno mali zostať len v jej súkromnom archíve.

Počas uplynulých dní sa modelka ukázala svetu opäť nahá. Na dráždivej fotke je zvečnená, ako leží v posteli a na nohách má topánky s opätkami. „Tak, teraz už všetci vieme, ako to vyzerá keď zvádzaš svojho frajera. Ale úprimne, keby som bol na jeho mieste, tak by ma vôbec netešilo, že sa takto pretŕčaš,” znie jeden z komentárov pod fotkou. A viacerí fanúšikovia krásnej modelky s ním súhlasili. Aký je váš názor?

