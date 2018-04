Totálna hanba! Česká »hviezdička« o sexe so známym pracháčom

PRAHA - Môže byť ešte niečo horšie? Pýtajú sa zrejme mnohí, ktorí natrafia na zábery z reality šou Štiky. FTV Prima totiž oslovila famíliu Ornelly Koktovej (25), aby vpustili televízne kamery do svojho súkromia. Jej blonďavá mama, ktorá vždy bažila po mediálnej pozornosti, sa neštíti ničoho. Rovnako tak ani samotná brunetka, ktorá divákom neváhala prezradiť ani poriadne pikantné detaily prvého sexu s vtedy ešte ženatým podnikateľom Josefom Koktom (61).

Rodina Štikovcov je dobre známa nielen všetkým Čechom, ale už aj mnohým Slovákom. Pričinila sa o to staršia dcéra Ornella, ktorá zviedla ženatého podnikateľa Josefa Koktu. Toho verejnosť poznala ako manžela moderátorky Gabriely Partyšovej. Od chvíle, ako sa milenecký románik prevalil, plnila Ornella stránky bulváru celkom pravidelne. A s ňou i jej slávychtivá família.

Televízia FTV Prima začala v týchto dňoch vysielať ich vlastnú reality šou. Tá je plná situácií a momentov, nad ktorými normálny človek len nechápavo krúti hlavou. „Hlavné sú pre mňa peniaze. Chcem splatiť svoje dlhy a žiť si v pokoji. Som len chorý dôchodca, ktorý má veľké dlžoby,” uviedol pre extra.cz Kokta dôvody svojho účinkovania v bizarnej šou.

Podľa medializovaných informácií projekt nemá až takú sledovanosť, ako si jeho tvorcovia sľubovali. A to sa Štiky neštítia ozaj ničoho. Ornella pred kamerami do detailov opísala jej prvé stretnutie so ženatým podnikateľom.

Podľa jej slov sa zoznámili cez facebook a zrelý podnikateľ jej vtedy ako 18-ročnej slečne dával rady, čo sa vzťahov týka. Raz sa Ornella vybrala poza školu a zrazu sa ocitla na obede so ženatým Koktom. „Pepíček ma celú dobu pozýval na prehliadku svojho bytu. Ja som sa smiala, že je to starý fór a že nemá šancu. Bod zlomu nastal vo chvíli, keď sa zdvihol a nechal kľúče od svojho bytu ležať na stole. Bola som v šoku. Nič také sa mi nestalo. Prišlo mi neslušné tam tie kľúče nechať. A možno som bola aj zvedavá...” poznamenala brunetka, ktorá s podnikateľom počas obeda popíjala víno.

„Posadil ma na veľkú šedú sedačku, išiel po pohár s vodou a potom mám okno. A nakoniec vidím jeho hlavu v mojom rozkroku. Dala som nohy k sebe a rozlúčila som sa s tým, že sa toto nikdy nestalo. Bolo mi tak trápne! Taká hanba! Tú chvíľku som si užila. Nič za to nežiadal naspäť. Ako gentleman, čo líže a líže... haha,” nešetrila detailmi Ornella. Netrvalo dlho a s podnikateľom otehotnela. Dnes je z nej vydatá pani a s Josefom má syna Quentina.

Za zmienku stojí, že šou Štiky sa nakrúcala zhruba 3 mesiace. Mama Monika a dcéra Ornella sa pohádali tak, že dnes spolu nekomunikujú.