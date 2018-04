Legendárny Prince: Bude jeho smrť potrestaná?!

LOS ANGELES - V prípade úmrtia amerického speváka Princea, ktorý zomrel predvlani v apríli po neúmyselnom predávkovaní sa fentanylom, nevznesú žiadne obvinenia. Vo štvrtok to po dvojročnom vyšetrovaní oznámili minnesotskí prokurátori s tým, že nenašli dôkazy naznačujúce úmyselný zločin.

Ako uviedol prokurátor okresu Carver Mark Metz, dôkazy preukázali, že interpret si myslel, že užíva analgetikum Vicodin, bola to však falošná verzia tohto liečiva obsahujúca spomínaný potenciálne smrteľný fentanyl. "Vo všetkej pravdepodobnosti Prince vôbec netušil, že užíva falošný liek, ktorý ho môže zabiť," vysvetlil novinárom. Sfalšované lieky s látkou, ktorá je niekoľkonásobne silnejšia ako heroín, našli vyšetrovatelia v spevákovom dome, ale ich zdroj nevedeli určiť.

Princea niekoľko rokov trápili silné bolesti. Vyšetrovatelia našli v jeho dome stovky rôznych liečiv proti bolesti, pričom niektoré z nich mu z dôvodu ochrany súkromia lekár predpísal na meno jeho ochrankára, vysvetlil Metz. Ako však dodal, "neexistujú dôkazy, že by mu lieky, ktoré ho zabili, predpísal lekár".

Metzovmu oznámeniu vo štvrtok predchádzalo oznámenie Prokuratúry Spojených štátov amerických o dohode s lekárom obvineným z nelegálneho predpísania liekov proti bolesti pre Princea. Michael Todd Schulenberg sa s vládou dohodol na vyrovnaní 30-tisíc dolárov (v prepočte približne 24 200 eur). Lekár spevákovi údajne predpísal lieky obsahujúce oxykodón na meno jeho ochrankára. Tieto lieky so spevákovou smrťou podľa vyšetrovateľov nesúviseli.

Prince, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo r'n'b. Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal v decembri 2015.

Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol. Zomrel 21. apríla 2016 vo veku 57 rokov.