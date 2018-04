Csáková má veľké plány, už aj letnú dovolenku: Som plná energie, ale to miesto je špeciálne

„Mám teraz potrebu byť kreatívna a akčná. Už mám na to priestor a čas, keďže chlapci už povyrástli a príroda mi to povoľuje. Mám naštartované, cítim to a robí mi to radosť,“ povedala v rozhovore speváčka, ktorá v tejto chvíli už podľa vlastných slov oslovuje autorov hudby a textárov.

„Keďže som teraz plná energie, bola by som rada, keby sa mi budúci rok podarilo vydať ďalší album, ktorý bude mať oproti tomuto swingovému zas moderný zvuk. Dúfam, že všetko dobre dopadne,“ vyjadrila sa 47-ročná rodáčka z Chebu, ktorá by chcela k piesňam tentoraz prispieť aj vlastnými textami. „Píšem si veci do šuflíka, mám už nejaké námety, motívy, melodické linky... Bola by som veľmi rada, keby som sa na tom albume mohla trošku aj autorsky podieľať. Uvidíme, ako ma budú bozkávať múzy,“ usmiala sa Csáková.

Speváčka navyše v súčasnosti aj aktívne koncertuje a čoskoro by rada vypustila do sveta ďalší videoklip. „Chcem urobiť čiernobiely videoklip na skladbu Pořád jsem to já. Zámerne som chcela klip k Abych byla in vydať ako prvý, pretože ten album prezentujem ako swingové CD a toto je úplne mimo záber, chcela som fanúšikov prekvapiť... Keď sa ma novinári pýtajú ‘Prečo?‘, hovorím im, že to má predsa logiku, keďže som na album zaradila skladby zo začiatky svojej kariéry a z jej priebehu a pesničkou Abych byla in naznačujem, kadiaľ kráčam ďalej, ten singel je vlastne takou ochutnávkou toho, čo chystám. Aj keď je pravda, že tá pesnička v takomto znení vznikla vlastne celkom spontánne, pôvodne mala znieť úplne inak. Dala som Patrícii (textárke skladby Patrícii Fuxovej, pozn. red.) pôvodne swingové zadanie a ona spolu s Janom Steinsdörferom, s ktorým so mnou na skladbe pracovali, prišla zrazu s nápadom, aby sme to poňali takto. Najprv som si touto kreatívnou myšlienkou nebola istá, ale keď som si to nechala rozložiť v hlave, tak mi to prišlo, že tu vlastne datujem nejakú svoju minulosť a začiatky, tak tam musí byť predsa aj pohľad vpred... A ľudia sú z toho prekvapení a reagujú na to, tak vlastne prečo nie?“ poznamenala charizmatická tmavovláska, ktorá však i napriek rozrobeným projektom v lete trošku zvoľní tempo a dopraje si aj dovolenku pri mori.

„Hneď koncom školského roka ideme s manželom a deťmi na Korfu. Hrozne sa teším, ale letíme lietadlom, tak sa ani moc neteším...“ podotkla Csáková. „S manželom milujeme Korfu, keď sme sa zoznámili, tak sme tam po krátkej dobe spolu leteli a zamilovali sme si to tam, je to pre nás taká nostalgia. Už sme tam boli niekoľkokrát aj autom a trajektom, dokonca som tam bola aj tehotná a neskôr sme tam šli aj s deťmi a tie to aj dali v aute úplne luxusne, ale manžel teraz povedal, že to musíme predsa len skúsiť tým lietadlom... Takže sa teším a na ten dopravný prostriedok sa neteším... Ja mám asi bujnú fantáziu a všetko vidím čierno... Ale lietadlá predsa nepadajú, v živote žiadne nespadlo!“ uzavrela so smiechom.