Promi mamička sa bojí pozrieť do zrkadla: Pol roka po pôrode je vychudnutá na kosť!

Jenny Mollen patrí k celebritám, ktorých príspevky na sociálnych sieťach rozhodne nie sú nudné. Počas tehotenstva zverejňovala zábery svojho odhaleného tela a fanúšikov už neraz pobavila fotkami, na ktorých sa na nič nehrá. Avšak pri pohľade na to, čo zverejnila na internete v týchto dňoch, nie je do smiechu nikomu.

Manželka Jasona Biggsa sa opäť zvečnila nahá, no jej trčiace rebrá šokujú asi každého. „Nie je to anorexia, je to problém štítnej žľazy,” uviedla herečka. Všetci sa jej totiž na rapídny úbytok hmotnosti neustále pýtali. „Nedokázala som to vysvetliť. Ale keď som sa ráno prebudila a na krku som mala hrču veľkosti golfovej loptičky, tak som to začala hneď riešiť,” dodala Jenny. Tá ešte stále čaká na výsledky od lekárov a vyzýva mamičky s podobným problémom, aby to nezanedbali.

Herečka sa netají tým, že je zo zdravotných problémov nešťastná. Pohľad na extrémne chudé telo a trčiace kosti ju vôbec neteší. Navyše, potrebuje byť fit, aby sa mohla naplno venovať synom Sidovi a tiež Lazlovi, ktorý sa narodil v októbri.

Jenny Mollen je šesť mesiacov po pôrode vychudnutá na kosť.