Poriadne nahnevaná Helen Mirren: Ničíte nás a zabíjate spoločenský zážitok!

"Ničí to ľudí ako je môj manžel, filmových režisérov, pretože chcú, aby ich filmy sledovali ľudia v spoločnosti iných ľudí v kinách," vyjadrila sa 72-ročná držiteľka Oscara v rozhovore pre magazín Total Film. Hrozí tak podľa nej, že vymrie "spoločenský" zážitok, ktorým je chodenie do kina. "Publikum, film, ste v tom všetci spolu. Bojíte sa, smejete sa, plačete všetci spolu. Je to spoločenský zážitok a ten začína miznúť," uviedla rodáčka z londýnskeho Hammersmithu, ktorej manželom je 72-ročný Taylor Hackford, režisér životopisného filmu Ray (2004).

Svojimi vyjadreniami prispela do debaty o službách, ako je Netflix, ktorý napríklad pre svojich predplatiteľov kúpil filmy ako Annihilation (2018) alebo Mudbound (2017). Ich biznis model, ktorým je v podstate obchádzanie kín, pritom znepokojuje ľudí vo filmovom priemysle. Ich filmy však tento rok vylúčili zo súťaže na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, keď zaviedli pravidlo, podľa ktorého sa na súťaži môžu zúčastniť len snímky, ktoré premietnu v kinách.