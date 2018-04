Jej bujné vnady v 80. rokoch pobláznili každého: Takto vyzerá sexbomba Samantha Fox dnes!

LONDÝN - Touch me! To je názov piesne, ktorá príde mnohým na um, keď sa povie Samantha Fox. Sexbomba z Veľkej Británie bola na vrchole slávy počas 80. rokov a jej polonahé fotky zdobili množstvo chlapských skriniek, stien a kamiónov. Prsnatá blondínka dnes oslavuje 52. narodeniny. Pozrite sa s nami, ako momentálne vyzerá!

Samantha Fox začala svoju kariéru ako glamour modelka. Denník The Sun dlhé roky uverejňoval na svojej tretej strane fotky odhalených žien. Prsnatá blondínka tam prvýkrát pózovala, keď mala krátko po 17. narodeninách. Netrvalo dlho a patrila medzi najväčšie sexice tej doby. Často býva označovaná ako najfotografovanejšia žena 80. rokov.

Sexbomba Samantha Fox kedysi.

V roku 1986 odštartovala spevácku kariéru a skladba Touch Me (I Want Your Body) sa stala top hitom v 17 krajinách.

Samantha práve dnes oslavuje 52. narodeniny a občas sa ešte rada prezentuje ako sexsymbol. „Keď mi tiahlo na 40, vedela som, že ak chcem v biznise ešte zostať, musím na sebe tvrdo pracovať. Tlstú Samanthu Fox si predsa nikto nekúpi,” vyjadrila sa blondínka.

Takto vyzerá Samantha Fox dnes. ​

Slávna sexica mala viacero vzťahov. V roku 2003 priznala, že mala blízko k nežnému pohlaviu. „Spala som s veľa ženami, ale nikdy som žiadnu neľúbila. Až kým neprišla Myra Stratton. Milujem ju a chcem s ňou stráviť zvyšok života,” povedala vtedy Samantha, ktorej však jej veľkú lásku v roku 2015 vzala rakovina.