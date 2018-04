Hororová nehoda na Jojke: Robil si TÚTO selfie... Takmer uhorel zaživa!

„Šli sme s kamarátmi von. Chceli sme si spraviť skratku a stará stanica bola otvorená. Tak sme šli cez vagóny. Preliezli sme dva a ako je tretí drôt, tam sa to stalo. Na jednom som sa fotil. Prebehla iskra a do mobilu šľahol blesk,“ zaspomínal si na hororové chvíle Marek, ktorý v tom čase mal len 13 rokov.

Túto selfie si Marek urobil tesne predtým, ako ho zasiahol elektrický prúd.

Vonku bol aj so staršou sestrou Veronikou. No stačila chvíľka nepozornosti a chlapec už stál na vagóne a horel. „Najprv mu horeli veci. Ako horel, musela som ho rýchlo prebrať a strašne som po celej stanici kričala, že Marek preber sa. Zrazu z ničoho nič sa postavil,“ opísala momenty hrôzy dievčina. Aj tá musela ísť do nemocnice, lebo mala popálené prsty. Mesiac nechodila do školy, lebo zažívala traumu.

Marek skončil po hororovej nehode s popáleninami na 78 percentách tela.

„Veronika ma zhodila dole, aby ma mohli zahasiť. Vtedy mi zlomili obe nohy. Človek vtedy nič necíti. Iba pozerá, čo sa deje. Som už bol tak zmierený, že už je zle, že to asi neprežijem. Zobudil som sa v nemocnici, napichaný všade. Nemohol som sa hýbať. Mesiac som bol v umelom spánku,“ dodal Marek. Ten po nehode skončil s popáleninami na 78 percentách tela a rok sa mu rany hojili. Musel podstúpiť viac ako 14 operácií.

To však nie je jediná dráma, s ktorou sa rodina musela popasovať. Otec Mareka a Veroniky bol totiž alkoholik a ich mamu týral. Deti preto museli ísť do krízového centra, lebo sa o ne nevládala starať. Tragédia sa stala len rok po návrate detí k matke.