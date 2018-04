Na dieťa čakal celý život: Hviezda (54) Plného domu nadšením bez seba!

"Čakal som na to celý život. Som z toho naozaj nadšený a veľmi to prežívam. Sníval som o našom spoločnom dieťati. Skutočne sa naň teším. Nie som nervózny, že budeme mať dieťa. Nebol som nervózny ani zo svadby, pretože som vedel, že to bola správna vec," povedal v relácii Entertainment Tonight. "Moja manželka je tá najpôvabnejšia osoba, akú som kedy stretol a s tehotenstvom sa vysporadúva ako šampiónka. Každý deň jej hovorím, 'Zvládaš to výborne, si naozaj skvelá'. Každý deň, ktorý s ňou trávim, si uvedomujem, aké mám šťatie a aká je výnimočná. Je magická. Nikdy som nepočul, že by povedala na niekoho niečo zlé," dodal na margo manželky, s ktorou sa zosobášil tento rok vo februári.

John Stamos je známy najmä zo sitkomu Plný dom (1987 - 1995). Okrem toho sa predstavil aj v seriáloch Dreams (1984), You Again? (1986 - 1987), Zlodeji (2001 - 2002), Jake in Progress (2005 - 2006) alebo Druhá šanca (2011 - 2013), kde hral v roku 2013. V období 2005 - 2009 účinkoval v televíznom hite Pohotovosť (1994 - 2009). Predstavil sa tiež v komediálnom seriáli Grandfathered (2015 - 2016), filmovej komédii Moja tučná grécka svadba 2 (2016) a pokračovaní Plného domu s názvom Fuller House (2016), na ktorom spolupracoval aj ako producent. Okrem herectva sa venuje aj hudbe. V minulosti pravidelne vystupoval s kapelou The Beach Boys.