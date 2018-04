František (36) sa vlámal do bytu za účelom krádeže: Odvážne ženy ho ale nenechali odísť

Videla, ako muž vytiahol zo zámku jednej z garáží kľúče. Žena vybehla na ulicu a zalarmovala obyvateľov bytovky. "Všetko, čo videla, opísala 70-ročnej Alžbete, zároveň jej ukázala, z ktorých dverí vybral muž kľúče. Dôchodkyňa vedela, že byt patrí 82-ročnej Márii, ktorá práve polieva záhradku," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.

Pani Alžbeta vošla do bytu Márie. Pozorne prezrela izby a keď vychádzala von z bytu, vybehol neznámy muž. Ujsť sa mu však nepodarilo, pretože ho na chodbe spacifikovala a až do príchodu polície zadržala 50-ročná Alžbeta. Ženy stihli do príchodu polície prezrieť podozrivému vrecká a zistiť, že Márii ukradol z peňaženky 15 eur.

Policajti predviedli 36-ročného Františka z komárňanskej mestskej časti Veľký Harčáš na oddelenie, kde ku skutku vypovedal. Muž nebol pre policajtov neznámy, už v minulosti sa dopúšťal majetkovej trestnej činnosti.

Vyšetrovateľ po vykonaní všetkých procesných úkonov obvinil Františka zo zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné trestné stíhanie. Keďže obvinený skutok spáchal na chránenej osobe, hrozí mu v zmysle trestného zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.