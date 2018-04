Najsexi väzeň sveta bude otcom, jeho žena odkryla hrozné tajomstvo!

Na topkách sme vás nedávno informovali, že Jeremy Meeks a Chloe Green sú v radostnom očakávaní. Podľa medializovaných informácií nosí dedička módneho impéria pod srdcom chlapčeka. Ešte stále zákonitá manželka kontroverzného modela - Melissa médiám prezradila, že sa túto novinku dozvedela od svojho syna.

„V tej chvíli ako by mi prestalo byť srdce. Bola som v šoku. Ale zároveň som si bola vedomá toho, že to raz príde. Vybudovať si rodinu s dcérou bilionára je predsa výhra, nie?!” reagovala Melissa.

Tá zároveň odhalila, že krátko na to, ako v médiách prepukla nevera jej manžela, mali spolu sex. „Priznal, že chce rozvod. Pár dní na to sme si boli spoločne s deťmi zaplávať. Keď som si išla dať sprchu, prišiel za mnou, emócie boli silné a stalo sa to. Prisahal mi, že s Chloe nespal a sľuboval mi, že na ďalší deň príde,” uviedla plavovláska. Jeremy aj prišiel. Zbalil si veci a odišiel za Chloe.

„Pár týždňov na to som zistila, že som tehotná. O dieťatko som ale pod vplyvom stresu prišla,” uzavrela. Mnohí však Melissu kritizujú a myslia si, že si tehotenstvo a následný potrat vymyslela.