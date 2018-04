Veľká dražba nástrojov hviezdnej kapely: TOTO urobia s výťažkom!

Aukcia sa uskutoční 4. apríla na webstránke Reverb.com, na ktorej sa dajú napríklad kúpiť aj hudobné nástroje Billyho Corgana či Noela Gallaghera. Výťažok z predaja poputuje neziskovej organizácii Music for Relief, ktorú kapela založila v roku 2005 s cieľom pomáhať ľuďom a komunitám postihnutým prírodnými katastrofami.

Fanúšikovia a fanúšičky formácie si budú môcť zaobstarať napríklad theremin Moog Etherwave Plus, ktorý používal Mike Shinoda počas vystúpení kapely v roku 2010, keytar Yamaha KX5 z videoklipu What I've Done a mnohé ďalšie predmety, ktoré kapela používala na koncertoch a v štúdiu.

Skupina Linkin Park vznikla v roku 1996 v Kalifornii. V súčasnosti v nej pôsobia okrem spomínaného Shinodu aj Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell a Joe Hahn. Spevák Chester Bennington vlani spáchal samovraždu. Skupina vydala albumy Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) a One More Light (2017). Medzi najväčšie hity držiteľov dvoch cien Grammy patria skladby Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či What I've Done.