Medové týždne známej sexice: Holá pózovala mužovi - FOTO sú na webe!

UTAH - Žiarlivý očividne nie je! Hoci sa z Emily Ratajkowski (26) stala nedávno vydatá pani, aj naďalej sa na sociálnych sieťach pretŕča v provokatívnych pózach a viac nahá ako oblečená. V podobnom duchu sa nesú i momentky zo svadobnej cesty, ktoré kráska zverejnila na instagrame. Manželovi Sebastianovi pózovala v Evinom rúchu a on sa o pohľad na holé krivky svojej ženy podelil s celým svetom.

Najradšej je nahá! To Emily Ratajkowski potvrdila už neraz. Kráska, ktorá sa živí modelingom a príležitostne sa predvedie aj ako herečka, má božské krivky a bola by ich ozaj škoda skrývať.

Aktuálne ich vystavila na obdiv aj na fotkách z medových týždňov. Tie si Emily a Sebastian užili v luxusnej vile so súkromným bazénom, a tak modelka nemala problém kúpať sa aj bez plaviek. Počas pózvania manželovi dbala o to, aby intímne partie zostali skryté, prsia schovala do dlaní.

Nejeden chlap by mal zrejme problém s tým, keby sa jeho láska takto pretŕčala na internete. Sebastian očividne nie je ten typ. „Ach, Emily, tvoj manžel je šťastný muž. Prebúdzať sa s tebou v posteli musí byť nádherné,” zafantazíroval si pod fotkami jeden z mnohých obdivovateľov vydatej modelky.

