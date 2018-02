Pestrý ZOZNAM milencov Jennifer Aniston: Ani jeden jej nedožičil TO najkrajšie!

LOS ANGELES - Médiá sú v týchto dňoch plné správ o rozchode Jennifer Aniston (49) a Justina Therouxa (46). Jedna z najsexi žien sveta a obľúbená herečka je tak opäť voľná. Do jej života vstúpilo viacero mužov, no ani jeden z nich jej nedoprial tú najkrajšiu skúsenosť v živote ženy a nespravil z nej matku. Za osudového muža slávnej umelkyne možno považovať Brada Pitta (54). Ten je momentálne tiež sám a mnohí fanúšikovia túžia po tom, aby si s Jennifer k sebe opäť našli cestu.

Jennifer Aniston a Justin Theroux sa dali dokopy v roku 2011, keď nakrúcali film Toto je raj. Zasnúbili sa v roku 2012 a 5. augusta 2015 si na tajnom obrade povedali svoje áno. Manželstvo im však dlho nevydržalo a v týchto dňoch oznámili, že sa koncom minulého roka rozišli.

► V roku 2010 trávila Jennifer Aniston dosť veľa času v spoločnosti o desať rokov mladšieho Harryho Mortona. Ten bol verejnosti známy ako exmilenec Lindsay Lohan. Románik netrval príliš dlho a Aniston sa akoby zo dňa na deň prestala so zajačikom stýkať.

Hoci Gerard Butler a Jennifer Aniston v rokoch 2009 a 2010 vehementne popierali, že tvoria pár, asi len málokto veril tomu, že medzi nimi nič nie je. Chémia medzi nimi bola totiž značne citeľná. Dvojica si na verejnosti bežne vymieňala romantické gestá, pohladenia a úsmevy.

Jennifer Aniston a spevák John Mayer sa v priebehu rokov 2008 a 2009 viackrát dali dokopy a rozišli. Ich vzťah pripomínal talianské manželstvo.

V roku 2007 padol Jennifer Aniston do oka britský model Paul Sculfor. Nešlo však o dlhotrvajúci vzťah, skôr o krátky románik. Keď sa herečka jeho vyšportovaného tela nabažila, dala mu kopačky.

Keď médiá v roku 2006 špekulovali o tom, že Jennifer Aniston a jej kolega Matthew Perry sú viac než kamaráti, boli fanúšikovia seriálu Priatelia poriadne nadšení. Ich radosť však netrvala veľmi dlho.

Jennifer Aniston a Vince Vaughn sa zblížili počas nakrúcania filmu s názvom Rozchod!. Strávili spolu viaceré dovolenky a ich vzťah vyzeral sľubne. Zhruba po roku však prišlo to, čo ich kedysi spojilo - Rozchod!

Jennifer Aniston a Brad Pitt tvorili jeden z najkrajších párov šoubiznisu. Až kým sa im do cesty nepriplietla Angelina Jolie. Jennifer a Brad sa do seba zaľúbili niekedy v roku 1998. O dva roky na to zosobášili, v roku 2005 ich súd rozviedol.

Iskra medzi Jennifer Aniston a Paulom Ruddom preskočila tiež na pľaci. Konkrétne počas nakrúcania filmu Objekt túžby.

Takto dnes vyzerá Tate Donovan, ktorý bol veľkou láskou Jennifer Aniston v rokoch 1995 až 1998. Dvojica je vraj dodnes v kontakte.

Adam Duritz, líder kapely Counting Crows, randil s Jennifer Aniston niekedy v roku 1995. Možno tomu nebudete veriť, ale tento zvláštne vyzerajúci pán zbalil svojho času aj jej kamarátku Courtney Cox.

► V rokoch 1990 až 1994 bola Jennifer Aniston láskou herca Daniela McDonalda.

► Jennifer Aniston a Charlie Schlatter stvárňovali v televíznom počine Ferris Bueller súrodencov, no mimo kamier sa medzi začínajúcimi hercami zrodila láska. Trvala vraj zopár mesiacov.

► Zrejme prvým frajerom slávnej Jennifer Aniston bol istý Hank Foley. S ním údajne randila od svojich 15 rokov. O školskej láske však herečka nehovorila. Chválil sa len on.