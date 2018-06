Chudáčik Brad Pitt: Krásna profesorka ho vymenila za pracháča!

Brad Pitt, Zdroj: SITA

PARÍŽ - A tak by im to spolu svedčalo! Len nedávno sa v médiách objavili správy o tom, že Brad Pitt (54) je bláznivo zamilovaný do architektky, dizajnérky a profesorky Neri Oxman (2). Hoci ani jeden z nich dohady o romániku nepotvrdil, šuškalo sa, že sexi herec u krásnej rodáčky z Izreala dokonca prespáva. Všetko ale nasvedčuje tomu, že sa už vrátil do svojej postele. Šarmantná tmavovláska sa totiž usmieva po boku iného muža.