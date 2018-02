Najväčšia záhada šoubiznisu? To snáď nie je možné!

LOS ANGELES - Neuveriteľná podoba! Austrálčanka Margot Robbie (27) má Oscara na dosah. Vďačí za to účinkovaniu v počine s názvom I, Tonya. To však nie je jediná téma, ktorá aktuálne zamestnáva jej fanúšikov. Tí sú šokovaní z toho, ako veľmi sa krásna blondínka podobá na kolegyňu Jaime Pressley (40). Pozrite sa, vyzerajú ako dvojičky!

Akoby ich jedna mater mala! Herečky Margot Robbie a Jaime Pressley nespája žiadne pokrvné puto. Pri pohľade na ne to však znie neuveriteľne. Nielen blond vlasy, modré oči, ale aj rovnaké črty tváre sa podieľajú na tom, že spomínané herečky sú si až neuveriteľne podobné.

V týchto dňoch je to na sociálnych sieťach dosť diskutovaná téma. „Preboha! To snáď nie je možné, že sa tieto dve tak veľmi podobajú. Vie mi to niekto vysvetliť?” znie jedna z vybraných reakcií. „To je neuveriteľné. Pri prezeraní fotiek mám pocit, že sa pozerám na jednu a tú istú osobu,” pridal sa ďalší.

Samotné herečky sa k tejto záhade doposiaľ nevyjadrili. Margot sa momentálne sústredí na blížiaci sa ceremoniál odovzdávania Oscarov, Jaime v októbri priviedla na svet dvojičky.

Jaime Pressly a Margot Robbie sú si až neuveriteľne podobné.